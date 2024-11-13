Умер актер из «Титаника» Тимоти Уэст

Ушел из жизни Тимоти Уэст, английский актер театра, кино, сериалов и радиопостановок и режиссер. Три недели назад артист отпраздновал свое 90-летие. О кончине ветерана сообщает сегодня The Guardian.

В официальном заявлении его детей, обнародованном агентом Уэста, отмечено, что артист мирно скончался вчера во сне в госпитале.

Тимоти Уэст родился в 1934 году в Брадфорде в семье актера. Карьеру начала в 1965-м - помощником режиссера в театре. До того работал продавцом офисной мебели.

На сцене играл чеховский и шекспировский репертуар. На экране - с конца 1950-х. Фильмография актера приближалась к двум сотням пунктов: "мыльные оперы" "Улица коронации" и "Жители Ист-Энда", "День Шакала", "Адвокат дьявола" 1977-го, "Преступление и наказание" 1979-го с Джоном Хёртом в роли Раскольникова, сериалы "Детективы Агаты Кристи", "Пуаро" и "Мисс Марпл", "Жанна д'Арк" Бессона, "Титаник" (сериал 2012-го).