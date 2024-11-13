Актер Максим Стоянов рассказал о новом фильме, профессии и пути к мечте

Фантастическая драма «Пришелец» Ивана Соснина уже на больших экранах. Главную роль, сельского блаженного Лешу, сыграл в ней Максим Стоянов. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

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— Максим, чем привлек вас этот проект?

— Я был рад поработать с режиссером Иваном Сосниным. Это камерная фантастическая лента, которую мы снимали на Урале, в необычном доме из мусора. То кино, в котором главная — идея, а не деньги.

— Коротко, про что фильм?

— Про пространство, где всем нам и нашим близким будет хорошо. Но, чтобы попасть туда, надо потрудиться.

— Ваш герой мечтает «найти своих», выйти на связь с инопланетными цивилизациями. Как вам, в свое время, пришла мечта об актерстве?

— Что вообще такое — мечта? Как она зарождается, откуда берется, как приходит в голову? Думаю, у каждого из нас, у любого человека на Земле есть свой талант. Что касается меня, я с детства был ярким ребенком. Все время вел борьбу за внимание: во дворе, в садике, в школе... Мне всегда хотелось что-то сказать, заявить о себе. Так что мечта стать актером жила во мне давно. Просто я не мог ее себе четко сформулировать, внятно объяснить. И шел по конструкции, которую мне предлагала среда обитания.

— Что это за среда?

— Я родился в обычной рабочей семье на закате Советского Союза, «на краю империи». После его распада начались 1990-е, рабочему классу, как и всем, пришлось выживать: папа работал машинистом в депо, мама где только не продавала. Конечно, было не до театра. Единственным окном во внешний мир был телевизор. И мама была над ним генералом. Слава богу, она смотрела хорошее советское кино, а не всякие дурацкие передачи. И я пристраивался рядом. Мне тоже нравилось то, что она выбирала. Помню, как мама восхищалась кинокартинами, и я думал: как было бы здорово, как бы я удивил ее, если бы оказался по ту сторону экрана. Такая фантазия проскакивала, но мечтой тогда еще не стала.

— В вашей жизни был и спорт.

— Да, мне повезло, старшие ребята подтолкнули меня к школе бокса. Особенно поначалу там было непросто. А потом, попав в какой-то спорт, ты тут же начинаешь что-то доказывать самому себе и окружающим, постепенно превращаешься в спортсмена. Потом появляются амбиции: завоевать медаль, поехать на крупное международное соревнование, на чемпионат мира, на Олимпийские игры... Такие мечты были и у меня, я ведь занимался боксом довольно серьезно. Но потом случилась травма плеча.

— Решили стать строителем?

— Да нет... Просто я не особо хорошо учился в школе. И после девятого класса пошел в техникум, который был прямо возле дома, на факультет промышленного и гражданского строительства. Четыре года там отучился, выпустился. Работы не нашел и поехал в Москву, на стройку. И два года своей молодости буквально залил в бетон — пахал день и ночь.

— Как решили поступать в театральный?

— В Москве понял, что еще не поздно и у меня есть все шансы: диплом о среднем специальном образовании, российское гражданство, возможность подготовиться и поступить. Почему бы и нет? Решил попробовать, заморочился и поступил. Так мечта стала былью.

— Последний вопрос. Что для вас сейчас главное?

— Моя семья, моя страна, мой дом, моя дочь. Наверное, все очень просто. И, конечно, любимая работа, творческая реализация.

Досье

Максим Стоянов родился 29 июня 1987 года в Бендерах Молдавской ССР. Имеет разряд КМС по боксу. В 2013 году окончил Школу-студию МХАТ, курс Константина Райкина. В кино дебютировал в ленте «Комбинат «Надежда» (2014). В фильмографии более 70 ролей в кино и сериалах: «На автомате», «Гив ми либерти» и другие. Женат на актрисе Виктории Корляковой. Воспитывают дочь Ульяну.