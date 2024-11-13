Стал известен райдер Никиты Кологривого

СМИ раскрыли райдер актера Никиты Кологривого, известного ролью в сериале «Слово пацана». Список требований артиста Baza опубликовала в Telegram.

Как сообщает источник, во время ночных съемок или если съемки проводятся в плохую погоду, заказчики обязаны предоставить Кологривому теплую одежду и термобелье. Также у актера в райдере много нюансов по работе гримеров. В частности, необходимо учитывать его тип кожи, применять только строго индивидуальные средства для снятия и нанесения грима.

Если съемки проходят в павильоне или в интерьерных декорациях, Кологривому нужно предоставлять отдельную комнату отдыха с большой кроватью, туалетом с душем, журнальным столиком, чайником, дезинфектором для рук и салфетками. Для съемок на природе артист просит специальный вагончик премиум-класса.

Кроме того, на массовых мероприятиях и съемках Кологривого должны сопровождать два телохранителя. Еду он предпочитает ресторанную, а после съемок водитель должен отвезти актера в пятизвездочный отель, где для него приготовлен заранее номер класса люкс.

Ранее стало известно, что режиссер, работавший с Кологривым на одном проекте, рассказал о его поведении во время съемочного процесса.