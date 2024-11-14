Девушка Бонда и героиня Marvel. Ольге Куриленко — 45

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«Хитмэн», Ксавье Жанс (2007). По сюжету боевика «Хитмэн» Агент 47 (Тимоти Олифант) выполняет задание по убийству вымышленного президента России Михаила Беликова (Ульрих Томсен), однако оплата задерживается — заказчик просит «убрать» еще и свидетельницу, проститутку Нику Воронину (Куриленко). Оказывается, что Агент 47 убил двойника Беликова и был втянут в политическую игру — пытаясь довести дело до конца и избавиться от президента, он спасает ни в чем не повинную Воронину.
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«Хитмэн», Ксавье Жанс (2007). По сюжету боевика «Хитмэн» Агент 47 (Тимоти Олифант) выполняет задание по убийству вымышленного президента России Михаила Беликова (Ульрих Томсен), однако оплата задерживается — заказчик просит «убрать» еще и свидетельницу, проститутку Нику Воронину (Куриленко). Оказывается, что Агент 47 убил двойника Беликова и был втянут в политическую игру — пытаясь довести дело до конца и избавиться от президента, он спасает ни в чем не повинную Воронину. 
© 20th Century Fox Film Corporation
«Квант милосердия», Марк Форстер (2008). В 22-м фильме серии EON Productions об английском агенте Джеймсе Бонде Куриленко сыграла девушку Камиллу, которая помогает Бонду (Дэниэл Крейг) отомстить за смерть Веспер Линд. По сюжету Бонд вступает в схватку с членом организации «Квант» Домиником Грином (Матье Амальрик), который представляется экологом, планируя устроить переворот в Боливии для овладения ее водными ресурсами. Героиня Куриленко стала первой девушкой Бонда в истории «бондианы», которую главный герой не пытался соблазнить.
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«Квант милосердия», Марк Форстер (2008). В 22-м фильме серии EON Productions об английском агенте Джеймсе Бонде Куриленко сыграла девушку Камиллу, которая помогает Бонду (Дэниэл Крейг) отомстить за смерть Веспер Линд. По сюжету Бонд вступает в схватку с членом организации «Квант» Домиником Грином (Матье Амальрик), который представляется экологом, планируя устроить переворот в Боливии для овладения ее водными ресурсами. Героиня Куриленко стала первой девушкой Бонда в истории «бондианы», которую главный герой не пытался соблазнить. 
© Columbia Pictures
«К чуду», Терренс Малик (2012). Главные герои драмы — влюбленные Нил (Бен Аффлек) и Марина (Куриленко) — испытывают кризис отношений. Усомнившись в чувствах Нила, девушка заводит любовника. Затем они обращаются за помощью к священнику, который и сам испытывает постоянную внутреннюю борьбу, поскольку не может жить своей жизнью из-за погружения в истории прихожан. Фильм получил премию Всемирной католической ассоциации по коммуникациям на Венецианском кинофестивале.
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«К чуду», Терренс Малик (2012). Главные герои драмы — влюбленные Нил (Бен Аффлек) и Марина (Куриленко) — испытывают кризис отношений. Усомнившись в чувствах Нила, девушка заводит любовника. Затем они обращаются за помощью к священнику, который и сам испытывает постоянную внутреннюю борьбу, поскольку не может жить своей жизнью из-за погружения в истории прихожан. Фильм получил премию Всемирной католической ассоциации по коммуникациям на Венецианском кинофестивале. 
© Brothers K Productions
«Обливион», Джозеф Косински (2013). В фильме «Обливион» (англ. oblivion — «забвение») Земля опустела после войны с инопланетными захватчиками и стала непригодной для жизни. Остатки человечества готовятся покинуть планету, и техник по обслуживанию дронов Джек Харпер (Том Круз) находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на глазах. Он спасает только одну женщину Юлию Русакову (Ольга Куриленко) — и эта встреча переворачивает его жизнь.
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«Обливион», Джозеф Косински (2013). В фильме «Обливион» (англ. oblivion — «забвение») Земля опустела после войны с инопланетными захватчиками и стала непригодной для жизни. Остатки человечества готовятся покинуть планету, и техник по обслуживанию дронов Джек Харпер (Том Круз) находит разбившийся корабль NASA, команда которого погибает у него на глазах. Он спасает только одну женщину Юлию Русакову (Ольга Куриленко) — и эта встреча переворачивает его жизнь. 
© Universal Pictures

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«Город мечты», Эдвард Бьянчи, Саймон Селлан Джоунс, Дэвид Петрарка (2012-2013). Действие американского сериала «Город мечты» разворачивается в Майами в 1959 году после Кубинской революции. По сюжету владелец гламурного отеля «Мирамар» Айк Эванс (Джеффри Дин Морган) вынужден заключить злополучный контракт с боссом мафии Майами Беном Даймондом (Дэнни Хьюстон), чтобы обеспечить успех своего учреждения. Вторую жену Айка Веру и танцовщицу ночного клуба сыграла Куриленко.
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«Город мечты», Эдвард Бьянчи, Саймон Селлан Джоунс, Дэвид Петрарка (2012-2013). Действие американского сериала «Город мечты» разворачивается в Майами в 1959 году после Кубинской революции. По сюжету владелец гламурного отеля «Мирамар» Айк Эванс (Джеффри Дин Морган) вынужден заключить злополучный контракт с боссом мафии Майами Беном Даймондом (Дэнни Хьюстон), чтобы обеспечить успех своего учреждения. Вторую жену Айка Веру и танцовщицу ночного клуба сыграла Куриленко. 
© Media Talent Group
«Человек ноября», Роджер Дональдсон (2014). «Человек ноября» — это кличка опасного и отлично подготовленного экс-агента ЦРУ Питера Деверо (Пирс Броснан), которого обманом заставляют вернуться из отставки для выполнения личного задания. Ему предстоит защищать важную свидетельницу Элис Фурнье (Куриленко), обладающую информацией о давно забытом заговоре.
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«Человек ноября», Роджер Дональдсон (2014). «Человек ноября» — это кличка опасного и отлично подготовленного экс-агента ЦРУ Питера Деверо (Пирс Броснан), которого обманом заставляют вернуться из отставки для выполнения личного задания. Ему предстоит защищать важную свидетельницу Элис Фурнье (Куриленко), обладающую информацией о давно забытом заговоре. 
© Das Films
«Искатель воды», Рассел Кроу (2014). В драме режиссера Рассела Кроу он сам сыграл главную роль — австралийца Джошуа Коннора, который в 1919 году отправляется в Турцию искать своих троих сыновей. Они числятся пропавшими без вести после битвы при Галлиполи. Куриленко сыграла в фильме хозяйку стамбульской гостиницы Айшу, ставшую вдовой из-за войны. Она помогает Коннору попасть за запретную территорию боевых действий, и между ними возникает симпатия.
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«Искатель воды», Рассел Кроу (2014). В драме режиссера Рассела Кроу он сам сыграл главную роль — австралийца Джошуа Коннора, который в 1919 году отправляется в Турцию искать своих троих сыновей. Они числятся пропавшими без вести после битвы при Галлиполи. Куриленко сыграла в фильме хозяйку стамбульской гостиницы Айшу, ставшую вдовой из-за войны. Она помогает Коннору попасть за запретную территорию боевых действий, и между ними возникает симпатия. 
© Fear of God Films
«Черная вдова», Кейт Шортланд (2021). В супергеройском фильме Marvel Studios со Скарлетт Йоханссон в главной роли Куриленко сыграла Антонию Дрейкову, также известную как Таскмастер — агента Красной комнаты и дочь генерала Дрейкова. Она изучает боевой стиль своих противников (Железный человек, Капитан Америка, Зимний солдат, Человек-паук и Черная пантера), чтобы использовать его против них. В будущем Куриленко вернется к этой роли в фильмах «Громовержцы» (2025), «Мстители: Судный день» (2026) и «Мстители: Секретные войны» (2027).
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«Черная вдова», Кейт Шортланд (2021). В супергеройском фильме Marvel Studios со Скарлетт Йоханссон в главной роли Куриленко сыграла Антонию Дрейкову, также известную как Таскмастер — агента Красной комнаты и дочь генерала Дрейкова. Она изучает боевой стиль своих противников (Железный человек, Капитан Америка, Зимний солдат, Человек-паук и Черная пантера), чтобы использовать его против них. В будущем Куриленко вернется к этой роли в фильмах «Громовержцы» (2025), «Мстители: Судный день» (2026) и «Мстители: Секретные войны» (2027). 
© Marvel Studios Inc.
Ольга Куриленко — исполнительница главной роли в фильме «Стены» на пресс-конференции в кинотеатре «КАРО Фильм» в ТЦ «Атриум» в Москве, 2010 год
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Ольга Куриленко — исполнительница главной роли в фильме «Стены» на пресс-конференции в кинотеатре «КАРО Фильм» в ТЦ «Атриум» в Москве, 2010 год 
© Петр Чернов/РИА Новости

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Ольга Куриленко и президент Украины Виктор Ющенко на Международного кинофестивале «Молодость» в Киеве, 2009 год
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Ольга Куриленко и президент Украины Виктор Ющенко на Международного кинофестивале «Молодость» в Киеве, 2009 год 
© Николай Лазаренко/РИА Новости
Актеры Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Жуана Рибейру (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год
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Актеры Адам Драйвер, Ольга Куриленко, Жуана Рибейру (слева направо) на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Том Круз и Ольга Куриленко на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Джозефа Косински «Обливион», 2013 год
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Актеры Том Круз и Ольга Куриленко на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Джозефа Косински «Обливион», 2013 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Ольга Куриленко на красной дорожке премьеры фильма «Истории семьи Майровиц» (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля, 2017 год
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Актриса Ольга Куриленко на красной дорожке премьеры фильма «Истории семьи Майровиц» (The Meyerowitz Stories) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Вскоре после рождения девочки родители развелись, и ее воспитанием занималась мать Марина — художница родом из Иркутской области. В детстве Куриленко увлекалась балетом и игрой на фортепиано, а в 15 лет начала сотрудничать с московским модельным агентством Red Star. Год спустя она отправилась в Париж на контракт с агентством Madison.

В модельном портфолио Куриленко — съемки для журналов Glamour, ELLE, Madame Figaro, Marie Claire и Vogue, а также работа с Victoria's Secret, Roberto Cavalli, Kenzo Lejaby и другими крупными брендами.

В конце 1990-х модель снималась в рекламах и клипах, а в 2005-м дебютировала в качестве актрисы в малобюджетном эротическом фильме «Перст любви». Год спустя она снялась в картинах «Париж, я люблю тебя» в паре с Элайджей Вудом и «Змий» с Иваном Атталем и Пьером Ришаром. А в 2008 году Куриленко обошла около 400 претенденток на роль девушки Джеймса Бонда в 22-м фильме «бондианы» — «Квант милосердия».