Александр Петров рассказал об испытаниях ради роли Есенина

В декабре на российские экраны выйдет фильм о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь». Роль поэта в картине Клима Шипенко исполнил Александр Петров. Артист рассказал, что ему пришлось изменить внешность и столкнуться с испытаниями на съемочной площадке.

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Для роли Петрову понадобилось изменить внешность. Так потребовал режиссер проекта, который захотел полностью воссоздать образ Есенина.

«Мы пытались понять по размеру глаз, по разрезу, как это сделать. Волосы, завивка, я ходил в салон красоты, мне щипали брови… Это самое тяжелое, что было в жизни вообще! Я проклинал Клима каждый раз», — приводит слова артиста Кино Mail.

С Петрова стекал пот, и он возмущался, зачем нужно менять брови. Помимо этого, артиста еще и переозвучили.

Звезда фильма «Текст» рассказал, что ему было крайне сложно вжиться в роль, «залезть в голову» к Есенину и понять, о чем он думал. Петрову пришлось пройти через большое количество проб грима, репетиции, читки.

Напомним, Александр Петров не отказывается от своей мечты покорить Голливуд. Он признался, что хочет сняться в фильме у режиссера Квентина Тарантино.