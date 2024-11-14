Почему Мария Кожевникова ушла из сериала «Универ»

Сегодня Марии Кожевниковой исполняется сорок лет. Мы решили вспомнить, почему звезда отказалась сниматься в продолжении проекта «Универ» на самом пике популярности. Ведь образ легкомысленной провинциалки Аллочки сразу запал в душу поклонникам ситкома.

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Не секрет, что съемки много сезонного проекта занимали все свободное время актеров. Они буквально жили на площадке. Марии Кожевниковой это давалось непросто. Во-первых, она хотела уже обустраивать личную жизнь, а свободного времени на мужчин было совсем мало. Во-вторых, актриса совсем не находила общих черт со своей героиней Аллочкой. Более того, на площадке постоянно были стычки. Особенно Мария не могла найти общий язык с Валентиной Рубцовой и Араратом Кещяном. Напряженная атмосфера коллектива и сложности с взаимопониманием стали главными причинами, почему Кожевникова отказалась от участия в продолжении. Действительно, кто захочет ходить каждый день на работу, как на каторгу?

К слову, девушка не разговаривала с Рубцовой еще целый год. Но позже блондинка все же смогла найти контакт и забыть старые обиды. А вот с Араратом дела обстоят сложение. В павильонах между ними случались такие недопонимания, дело доходило чуть ли не до драк. Был конфликт менталитетов. До сих пор бывшие коллеги не общаются. Не так давно они пересеклись на дне рождения Галустяна, но даже так актеры не захотели подходить друг к другу. А представь, как тяжело им было играть возлюбленных на экране!

Несмотря на ошеломительный успех, после проекта девушке было сложно начать новую жизнь. Ее никто всерьез не воспринимал, когда та шла баллотироваться в Госдуму. Почему-то народ ошибочно считал, что блондинка похожа на свою героиню умом… Но зато за колоссальную нагрузку на съемках Мария получила звание секс-символа. Вспомним ее сочную фотосессию для Playboy. Кстати, эротические кадры также сказались на ее работе в Думе.

Сейчас красотка сконцентрирована на семейной жизни и воспитывает четверых детей.