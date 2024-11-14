Режиссер Владимир Алеников: все мои фильмы и книги о любви

Автор фильмов о приключениях Петрова и Васечкина, на которых выросло не одно поколение, снял новый фильм - "Мятежники", который выходит в прокат 14 ноября. В основе - его книга и собственный сценарий.

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Герои картины - дети "с особенностями развития". Больные морально, физически. От одних отказались родители, других забрали из неблагополучных семей. Интернат - их родной дом, где они живут как одна большая семья. Чиновники и бизнесмены приняли решение снести здание, чтобы построить на этом прекрасном месте туристический комплекс, директрису (в этой роли - народная артистка России Ольга Волкова) отправить на пенсию, а ребят распределить по разным интернатам. Маленькие "мятежники" встают на защиту своего дома.

История, можно сказать, подлинная. Режиссер ездил в интернаты, слушал ребят, записывал их рассказы. У главной героини есть реальный прототип - Лина Салтыкова, бессменный президент Фонда "Дети. мск.ру", директор реабилитационного центра "Городок Незнайки" для тяжелобольных детей-сирот.

Владимир Алеников - гость "СОЮЗа".

Одну из главных ролей замечательно сыграла Василиса Коростышевская.

Владимир Алеников: Васе в тот момент было 14, она дочь актрисы Оксаны Коростышевской (которая в "Мятежниках" играет ее маму). У нее уже есть и главная роль в фильме "Мой любимый чемпион", который опередил в прокате нашу картину.

И вас видим в эпизоде. Впервые взяли себе роль?

Владимир Алеников: Нет. В "Приключениях Петрова и Васечкина" я играю шофера-грузина, в "Каникулах Петрова и Васечкина" - француза, даже пою и танцую. В прошлой моей картине "Горгона Медуза. Репетиция с оркестром" я играл режиссера. А здесь - вальяжный чиновник. Поначалу я думал снять в этой роли Александра Рапопорта (он играет в нескольких моих спектаклях и фильмах). Но потом решил отказаться от известных актеров - ради ощущения правды и документальности. Исключением стала Ольга Волкова. Я ее давний горячий поклонник. Помню еще со своих студенческих времен в Ленинграде - когда мы бегали в Дом актера на потрясающие капустники, где блистала Волкова… Помню и в спектаклях. Всегда мечтал с ней поработать. Наконец это произошло.

Расскажу, что случилось у нас во время съемок с нашей всеобщей любимицей. Однажды у Волковой был выходной, и она отдыхала в гостинице. Мы в это время снимаем, и вдруг на площадке ко мне подбегает ассистент с перекошенным лицом: "У меня плохие новости: Волкова сломала руку". Как?! Боже мой! "Но это еще не все…" "А что еще?" "А еще она сломала ногу!" Я помчался звонить Ольге Владимировне. "Оля, что случилось?!" И что слышу в ответ? Абсолютно восторженный голос: "Володенька, ты не представляешь, какое счастье!" - "Счастье?! Ты сломала ногу, руку…" - "Да, но я сохранила лицо!" И дальше она снималась в гипсе, хотя вы не увидите никакого гипса на экране.

В финале фильма звучит песня "Поезд" на ваши стихи. Думаю, не многим известно, что вы еще и песни пишете.

Владимир Алеников: В фильмах о Петрове и Васечкине три десятка песен на мои стихи. Не говоря уж о других фильмах. Мои песни пели Караченцов, Шуфутинский, Лолита и многие другие артисты. Скоро выходит диск - около 50 песен, там разные композиторы и исполнители.

А сколько книг вы написали?

Владимир Алеников: Ну, на трех полках стоят. Психологические триллеры, авантюрные романы. Книги для детей. Пособие по кинорежиссуре - уже несколько изданий выдержало, я постоянно дополняю его новыми главами. Есть книги с моими переводами классиков и моими собственными стихами. В прошлом году в Америке вышла книга о Петрове и Васечкине, об их приключениях в Антарктиде, в Эргонии - стране гигантских муравьев. Этих своих героев я постоянно отправляю в новые путешествия: то они в Африке, то в Колумбии, то в горах Кавказа… К слову, Студия имени Горького приобрела права на серию моих книг об этих героях и планирует снимать фильмы.

Ремейки? А вы не против?

Владимир Алеников: Не ремейки, это будут совершенно новые фильмы, с новыми приключениями. Надеюсь, что сценарии буду писать я.

Не все знают, что вы еще и театральный режиссер, выпустили немало спектаклей, создали свой театр - "ÁNTE".

Владимир Алеников: Хотя наш театр молодой, ему идет четвертый год, без всякой ложной скромности скажу - он уникальный. В Москве около 300 театров, но ничего похожего нет. В каждом спектакле мы соединяем выдающихся оперных солистов и талантливых драматических актеров. Это довольно искусный "коктейль". Плюс еще одна "фишка": только живая музыка. Собран замечательный оркестр, его состав меняется в зависимости от спектакля.

У нас немало призов за спектакли. А спектакль "Горгона Медуза" стал основой для художественного фильма, который недавно вышел в кинопрокат. Фильм продюсировал канал "Культура". И фильм этот в конце прошлого года получил аж три награды на Международном кинофестивале SIFFA в Лондоне: за лучший актерский состав, за лучшую музыку, и я тоже получил свою статуэтку.

Режиссер и писатель Владимир Алеников, автор лент о приключениях Петрова и Васечкина, снял фильм "Мятежники". Герои картины - дети "с особенностями развития"

Какой спектакль считается визитной карточкой театра?

Владимир Алеников: "Ожидание" - по моноопере Микаэла Таривердиева и поэме Роберта Рождественского. Только у нас это не получасовая монопера, а целый спектакль с несколькими артистами. Я часто беру за основу какую-то небольшую вещь и превращаю ее в целый спектакль. Так, например, в основе последней премьеры "Любовь как невозможность" - маленькая монопьеса Жана Кокто "Человеческий голос", но у нас это большой полноценный спектакль.

Режиссер в театре один - вы?

Владимир Алеников: У нас полдюжины спектаклей в репертуаре, и в основном это мои спектакли. Но не все. Оперу "Алеко" Рахманинова по поэме Пушкина "Цыганы" очень интересно поставила Виктория Агаркова. А сейчас моя бывшая ученица Ирина Копьева ставит "Сказку о царе Салтане". Опять же сочетание драмы и оперы.

Как выживаете без помощи государства?

Владимир Алеников: С трудом. Как-то выкручиваемся. Какое-то время была спонсорская помощь. Выиграли Президентский грант культурных инициатив, сейчас Фонд поддержки кино и театра помог с финансированием новой постановки…

Штата у нас нет, но есть костяк театра, большинство - мои ученики, с которыми мы начинали, а также играют приглашенные артисты, солисты и музыканты.

К сожалению, у нас до сих пор нет своего помещения. Мотаемся по разным площадкам. Первые полтора года работали в Доме книги на Новом Арбате. В прошлом сезоне играли в ЦДЛ (Центральный дом литераторов), ездили на гастроли.

Вам доводилось работать в Беларуси?

Владимир Алеников: И в советское время, и не так давно. Мы были близки с режиссером Геннадием Полокой (снял фильмы "Республика ШКИД", "Интервенция", "А был ли Каротин?" и другие. - Прим. "СОЮЗа"). Он много работал в Беларуси. Однажды студия "Беларусьфильм" попросила его спасти картину "Его отпуск, или Командировка за свой счет", которая никак не складывалась. Он был занят и попросил меня заняться этой работой. И я приехал. В главной роли был замечательный актер Анатолий Кузнецов (зрители знают его по фильму "Белое солнце пустыни"). Я даже написал ему песню, которую он чудесно спел в этом фильме. Тогда я снял несколько сцен, фильм переозвучивали, монтировали - я провел в Минске несколько месяцев. Было это в 1981 году.

А в 2021 году я снимал в Минске фильм "Небесная команда" - памяти знаменитой хоккейной команды "Локомотив" из Ярославля, разбившейся в 2011 году в авиакатастрофе. Жуткая, трагическая история. Но фильм не о катастрофе. Во всех своих фильмах, спектаклях, книгах я всегда рассказываю истории необычной любви. Это ведь главная человеческая эмоция. В тот год должны были пожениться шесть пар. Я встречался со всеми невестами, записывал их рассказы, общался с разными людьми, которые близко знали игроков и тренеров. В то время я работал в Ярославле, ставил спектакли в Волковском театре. А в этом городе все любят хоккей, "Локомотив" - их легенда, любимая команда. И мой друг, ярославский предприниматель и меценат Олег Жаров предложил сделать кино про этих ребят. Я загорелся, написал сценарий. Но президент клуба был против появления этого фильма, нам везде перекрыли дорогу, в том числе и железную, так как "Локомотив" - это часть РЖД. Мы нашли выход: уехали всей съемочной группой в Минск, и всё сняли там. Скажу, что у нас была совершенно замечательная белорусская группа. Даже массовка - неизмеримо профессиональнее, интереснее, чем московская. Не говоря уж о многих других работниках группы.

Что нового ждать от вас в ближайшее время?

Владимир Алеников: У меня есть сценарий, настоящий триллер - по моему роману "Зеленая зона". Там тоже важная для меня тема: домашнее насилие, мужской сексизм и восстание женщины против этого. И, конечно, страстная любовная история. Мечтаю снять фильм.

С композитором Варварой Рогович заканчиваем работу над оперой (я написал либретто) "Прасковья Жемчугова". О крепостной актрисе, ставшей оперной звездой и графиней Шереметевой. Мы давно работаем вместе, Варя писала музыку ко многим моим спектаклям, к фильмам "Горгона Медуза" и "Мятежники".

Избранная фильмография

"Жил-был настройщик…", "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные", "Биндюжник и Король", "Феофания, рисующая смерть", сериал "Короли российского сыска", "Пистолет (с 18 до 19.30)", "Улыбка Бога, или Чисто одесская история", "Война Принцессы", "Мастерская", "Странники терпенья", "Горгона Медуза. Репетиция с оркестром".