Николь Кидман заявила, что мечтает сняться у Скорсезе

Австралийская актриса, обладательница премии «Оскар» Николь Кидан упрекнула режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия женщин в его фильмах. 57-летнюю звезду фильмов «Часы» и «С широко закрытыми глазами» цитирует Variety.

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По словам Кидман, она мечтает сняться у 81-летнего режиссера Мартина Скорсезе («Крестный отец», «Ирландец», «Славные парни», «Волк с Уолл-стрит»), если для нее найдется роль.

«Я всегда говорила, что хочу поработать со Скорсезе, если он снимет фильм с женщинами», — говорит она.

Кроме того, продолжила Кидман, она хотела бы поработать с режиссерами Кэтрин Бигелоу, Спайком Джонзом, Полом Томасом Андерсоном и Михаэлем Ханеке.

В 2011 году актриса Мерил Стрип поделилась аналогичным мнением о Скорсезе.

«Мне бы хотелось, чтобы Мартин Скорсезе время от времени интересовался женскими персонажами, но не знаю, доживу ли до этого», — говорила она.

Накануне Николь Кидман раскрыла особенность, которая ей мешает в жизни.

Ранее Кидман признавалась, что ее роль в предстоящем эротическом триллере Babygirl («Малышка», «Плохая девочка») не похожа ни на одну из тех, что она играла за свою 40-летнюю карьеру.