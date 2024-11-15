Актриса Николь Кидман раскритиковала Мартина Скорсезе

Актриса Николь Кидман высказала упрек в адрес режиссера Мартина Скорсезе из-за отсутствия в его проектах женщин. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Variety.

Кидман подчеркнула, что мечтает сняться в фильме Скорсезе, если режиссер решится на работу с женщинами. По словам актрисы, она также хочет принять участие в проектах Кэтрин Бигелоу, Спайка Джонсона, Пола Томаса Андерсона и Михаэля Ханеке.

Ранее стало известно, что Скорсезе отложил производство новых фильмов на неопределенный срок.

В этом году он начал работу над двумя биографическими проектами. Первый назывался "Жизнь Иисуса". На главную роль претендовали Эндрю Гарфилд и Майлз Теллер. Вторая картина посвящена певцу Фрэнку Синатру и его супруге, актрисе Аве Гарднер. Пару могли сыграть Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Скорсезе уже пытался поставить картину в 2009 году, однако не получил разрешения от семьи Синатры.