Актер Кирилл Кузнецов: нашему кино не хватает светлых историй

На экранах — одна из самых ожидаемых премьер года: фильм Никиты Высоцкого «Любовь Советского Союза». В центре сюжета — летчик, актриса и писатель, прототипами которых стали Герой Советского Союза Анатолий Серов, его жена — артистка Галина Серова и будущий мэтр военной журналистики Константин Симонов. «Вечерняя Москва» поговорила с актером Кириллом Кузнецовым, сыгравшим «сталинского сокола».

— Кирилл, ваша роль оказалась очень яркой. Ковров — знаменитый, веселый, дерзкий, а уж когда он поет песню на испанском, ни одна девушка не устоит. Как думаете, ощущал ли он бремя славы?

— Мы много говорили об этом на площадке. Наверняка он это чувствовал, но «забронзоветь» не успел. В фильме есть такой эпизод, когда Анатолий Ковров вместе с другом, тоже летчиком, героем испанской войны, приходят в театр. Публика теряет интерес к происходящему на сцене, все взгляды устремлены на них, Галина просит его уйти, чтобы не срывать спектакль. Он уходит и ждет ее в гримерке с огромным букетом. Работая над образом, я стремился избежать монументальности и штампов про военных. Да, он всенародный кумир, но в то же время обычный молодой парень, мой ровесник, проживающий другую судьбу в другой эпохе.

— Фильм проливает несколько иной свет на отношения Галины Серовой и Константина Симонова. Героиня Ангелины Стречиной продолжает боготворить погибшего первого мужа, а к начинающему драматургу относится покровительственно... Как думаете, трудно любить такую женщину?

— По-моему, «трудно» и «любить» — понятия взаимоисключающие. Любовь — чувство безусловное; пока оно есть, не задумываешься, тяжело тебе или нет, сложный у человека характер или легкий… Сомнения приходят потом, но это уже больше про историю компромисса, чем про чувства. Наш фильм — именно про любовь, которая преодолевает любые расстояния. Самая сложная задача стояла перед Ангелиной. Ее Галина Коврова проводит огромную психологическую работу, чтобы узнать, есть ли она — жизнь после любви...

— Интерес к проекту огромен. Связан ли он с тем, что людям хочется видеть в прошлом страны героику, а не только нужду и репрессии?

— Не думаю, что высокие ожидания от проекта объясняются желанием увидеть сказку о сложном историческом периоде. Эпоха здесь выступает как катализатор событий. Думаю, тут все проще: в нашем кино не хватает светлых историй про любовь.

— Как работалось с режиссером Никитой Высоцким?

— С Никитой Владимировичем работаю не в первый раз: снимался у него в «Союзе Спасения». Он очень вдумчивый, тонкий режиссер, умеющий находить не только второй план, но и третий, и четвертый…

— Вы петербуржец, но подолгу живете в Москве. Насколько это разные «планеты»?

— Я очень люблю Москву и, несмотря на ее суету, размах, умею находить в ней покой. Обожаю гулять по центру, беру кофе, надеваю наушники с музыкой — и иду куда глаза глядят. Сейчас Москва настолько ухоженная, располагающая… По-моему, это один из самых лучших городов Европы — с точки зрения инфраструктуры, чистоты, удобства. Это близкий мне город. Но, конечно, мой дом — Санкт-Петербург.

ДОСЬЕ

Кирилл Кузнецов родился 5 мая 1991 года в Казахстане. В возрасте 13 лет переехал в Санкт-Петербург. Отслужив в армии, стал студентом Санкт-Петербургской академии театрального искусства, а после ее окончания вошел в состав труппы театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова, где задействован во множестве постановок. Узнаваемость принесла роль Миши в шестом сезоне популярного комедийного проекта «Кухня» и роль декабриста Михаила Щепилло в фильме «Союз Спасения».