Люк Бессон рассказал, почему не переезжает в Голливуд

Французский режиссер и сценарист Люк Бессон рассказал о том, что не переезжает в Голливуд по причине отличающихся ценностей. О мотивации самовыражаться и быть услышанным Бессон рассказал в ходе онлайн-конференции на форуме "Культура. Медиа. Цифра" в Москве.

"Когда я решил снимать кино, мне интересно было создание контента. Мне не особо были интересны зарабатывание денег и известность", - сказал Бессон.

По словам режиссера, его мотивацией было самовыражение и желание сказать то, что ему хочется донести.

Бессон также отметил, что его желания не совпадают с тем, что предлагает Голливуд, так как он предлагает бизнес.

"Я не хочу быть вишенкой на торте, я хочу быть самим тортом, создавать этот торт", - высказал свою мысль режиссер.

Бессон в качестве режиссера, продюсера, сценариста принял участие в создании более 250 фильмов, в числе которых принесшие ему мировую славу "Подземка" (Subway, 1985), "Голубая бездна" (Le grand bleu, 1988), "Никита" (Nikita, 1990), "Леон" (Leon, 1994), "Пятый элемент" (The Fifth Element, 1997), а также киноэпопея "Такси" (Taxi). Вышедший в 2014 году фантастический боевик "Люси" (Lucy) подтвердил репутацию Бессона как одного из самых кассовых режиссеров - тогда в кинотеатрах по всему миру было продано свыше 57 млн билетов. Именитый французский режиссер открыл миру таких актеров, как Жан Рено, Натали Портман, Милла Йовович.