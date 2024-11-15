Тильда Суинтон намекнула, что хочет уйти из кино

Тильда Суинтон намекнула за завершение кинокарьеры. Об этом 64-летняя звезда «Суспирии» заявила в новом интервью.

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По словам Суинтон, картина с ее участием, вышедшая в октября 2024, может стать последней в ее карьере.

«Я всегда предполагала, что каждый фильм будет последним. Я не хотела сглазить, потому что мне было весело от начала до конца. Я всегда думала: „Вот, это хороший вариант для завершения карьеры. Давай просто сдадимся, пока мы впереди“. И это то, что я чувствую сегодня», — сказала 64-летняя Суинтон в интервью Elle.

Однако слова актрисы не совсем являются правдой. В скором времени с ее участием выйдет еще одна киноработа — ее партнером по съемочной площадке стал небезызвестный ирландский актер Колин Фаррел.

Карьера оскароносной Тильды длится более 30 лет. Поклонники отреагировали на ее заявление с тревогой.