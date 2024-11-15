Антон Батырев рассказал о переменах в жизни после встречи с женой

Антон Батырев заявил, что отказался от алкоголя после встречи с женой Анной. Актер рассказал про изменения в характере и привычках в беседе с сайтом «Страсти».

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Антон Батырев убежден, что любовь меняет человека. Изменения произошли и в нем самом после встречи с Анной Савельевой. По словам актера, он стал спокойнее, взрослее и отказался от спиртного.

«Я стал спокойнее. Я отказался от многих вещей из прошлого. Мне стали не нужны детскость, употребление алкоголя. Все ушло. Поменялись ценности. Рядом со мной достойный человек, и я тоже хочу быть достойным», — высказался Антон.

По словам Батырева, в их отношениях нет места ревности. Анна, далекая от мира кино, с пониманием относится к профессии супруга.

«Если человек не шизофреник и имеет какие-то чувства, то он не будет ревновать, зная, что постельные сцены — это просто работа. Если партнер относится к тебе по-человечески, тогда все нормально! А когда люди выбирают по каким-то критериям, (условно, быть дома в 18:00, заработок в 800 000 рублей), то это утопия! Но такие истории тоже встречаются в жизни», — резюмировал актер сериала «Овчарка» телеканала «Россия».

Полное интервью Антона о выживании в 90-е и современном кино читайте здесь.