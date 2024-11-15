Умер актер Артуро Гарсия Тенорио, звезда "Дикой Розы" с Вероникой Кастро
14 ноября, вскоре после своего 70-летия, скончался мексиканский актер кино и ТВ, режиссер и оператор Артуро Гарсия Тенорио.
Нашему зрителю артист в первую очередь знаком по роли Кампоса в теленовелле "Дикая Роза". В 1994-м шоу демонстрировалось в России.
Тенорио родился в 1954 году в Мехико. На экране впервые появился в 1970-х. Фильмография - порядка семи десятков пунктов. В частности, артист сыграл приблизительно в тысяче эпизодов "мыльных опер". В конце 1990-х дебютировал как постановщик.
Снялся в проектах "Мачеха", "Шалунья", "Валентина", "Мария Мерседес", "Дикое сердце".
Некролог публикует Milenio со ссылкой на коллег актера. Причина и обстоятельства смерти не названы. Официального комментария от семьи звезды пока нет.