Съемки фильма «Гринч — похититель Рождества» стали настоящим испытанием для Джима Керри. Образ капризного и мизантропичного Гринча требовал полного перевоплощения, что включало сложный грим, тяжелый костюм и почти нечеловеческое терпение. В итоге съемки оказались одними из самых сложных в его карьере.

Для того чтобы превратиться в Гринча, Джиму Керри приходилось ежедневно проводить около восьми часов в кресле гримера. На его тело наносили толстый слой латекса, а лицо покрывали гримом, который мешал мимике. Даже контактные линзы для создания зловещего взгляда Гринча причиняли дискомфорт. Керри однажды описал этот процесс как «быть похороненным заживо».

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Костюм Гринча, сделанный из искусственного меха, был не только тяжелым, но и душным. Актер признавался, что он буквально «варился» внутри, что приводило к нервному напряжению.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @kino_de1o.