Отказ от кино, развод: куда пропала актриса, сыгравшая Алису Селезневу

Наталия Гусева прославилась в юном возрасте благодаря роли Алисы Селезневой в культовом советском мини-сериале «Гостья из будущего», однако актриса не стремилась продолжать карьеру в кино. Почему она ушла из кинематографа и как Гусева живет сейчас?

© Кадр из фильма

Чем известна Наталия Гусева

Наталия Гусева (с 1993 года — Мурашкевич) родилась 15 февраля 1972 года в подмосковном Звенигороде. В 1983 году в класс, где училась Гусева, пришел режиссер и попросил учительницу отпустить на студию девочек, которые хорошо читают стихи. Так она попала в короткометражку «Опасные пустяки», рассказывающую школьникам о правилах дорожного движения. На озвучении ленты ее заметил режиссер Павел Арсенов, искавший актрису на главную роль Алисы Селезневой.

«Главных героев искали около полугода. Вера Линд, ассистент по актерам, ходила по школам. Фотографии кандидатов приносила Павлу Арсенову, и тех, кто ему нравился, уже приводили. Он с ними беседовал, потом снимались кинопробы. С Алисой он определился сразу, как только увидел фото Наташи Гусевой. Были сомнения по ее поводу, но он интуитивно решил: она», — рассказывал оператор Сергей Онуфриев.

Так Гусева стала главной героиней фильма по роману Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Позже она призналась: «Я ничего не изображала, была сама собой, и никаких актерских сложностей на площадке не испытывала. Просто жила своей жизнью».

Все свободное от съемок время Наталия проводила за учебниками, чтобы не отставать от школьной программы. Однажды в перерыве к ней подошел актер Вячеслав Невинный, игравший космического пирата Весельчака У, и спросил: «Наташка, скажи честно, неужели ты в этом что-то понимаешь?» — «Мне очень стыдно, но все понимаю». Невинный сказал: «Понятно... Не наш ты человек, не "киношный"».

«Гостья из будущего» имела колоссальный успех. Школьницы тех лет хотели стрижку, как у Алисы Селезневой, а мальчики отправляли актрисе письма с признаниями. После этого мини-сериала последовала драма «Гонка века», где Гусева сыграла дочь механика-изобретателя. Затем актриса вернулась к роли Алисы в фильме «Лиловый шар». В 1988 году была последняя ее большая роль в подростковой драме «Воля Вселенной». Эти три картины не смогли повторить успеха «Гостьи из будущего».

Почему Наталия Гусева отказалась от карьеры в кино

После этого Наталии Гусевой предлагали роль в криминальной драме «Авария — дочь мента». Актриса решила отказаться из-за сцен с элементами насилия.

В 1989 году она окончила школу и поступила на кафедру биотехнологии в Московский государственный институт тонкой химической технологии, стала биотехнологом и окончательно распрощалась с кинематографом. Хотя многие прочили Гусевой блестящую карьеру актрисы. После окончания вуза Наталья работала в НИИ эпидемологии и микробиологии имени Гамалеи, потом стала одним из руководителей компании, которая разрабатывает и производит иммунобиологические препараты.

«К популярности я не была готова. Я и так была некоммуникабельным ребенком, а после этого общаться стало еще труднее: сталкивалась либо с изначальным недоверием, либо с суперуважением, которое не имело ко мне отношения. А когда мне стали на полном серьезе признаваться в любви мальчики, которые были гораздо старше меня, я и вовсе не знала, как себя вести», — вспоминала артистка.

В 2009 году Наталия снова ненадолго стала Алисой Селезневой, подарив голос мультипликационной версии своей героини в ленте «День рождения Алисы».

Что известно о личной жизни Наталии Гусевой

В 1993 году Наталья Гусева вышла замуж за уроженца БССР Дениса Мурашкевича и взяла его фамилию. Денис был заочно влюблен в актрису и когда узнал о том, что она прилетела на съемки в Минск, пробрался к ней в гостиничный номер в коробке из-под телевизора. После этого на несколько лет они потеряли друг друга из поля зрения, а затем снова встретились и решили пожениться. Кроме взаимных чувств, пару объединяли и общие интересы.

«Денис — фельдшер, очень любит водиться со змеями, а я обожаю пауков, тараканов. Когда он за мной ухаживал, то подарил шикарного большого богомола! Я была в полном восторге», — рассказывала Гусева.

В браке родилась дочь Алеся. В 2001 году супруги развелись.

«Мы развелись, потому что я был большим свинтусом. Очень мало семье, жене уделял внимания. Я был очень плохим мужем. Я это осознаю и пониманию. Развод произошел по моей вине на 100%. Она тут не виновата. Она со мной намучилась... Самая большая моя ошибка в жизни, что я мучил девчонку и не хватило у меня мозгов этого понять. Очень жалел и сейчас жалею, что мы расстались. Наталья была прекрасной женой. У нее есть все лучшие качества, которые редко встретишь в нашей жизни. Она очень хороший друг. Может помочь и умным советом. И все у нее спокойно, без истерик. Удивительный человек. А я довел ее до ручки», — признавался Мурашкевич.

В 2018 году Алеся сделала репортаж для передачи «Привет, Андрей!» к юбилею премьеры «Гостьи из будущего». Зрители отметили поразительное внешнее сходство матери и дочери.

После развода Гусева второй раз вышла замуж — за дизайнера Сергея Амбиндера. В 2013 году у пары родилась дочь София.

Гусева о переменах в личной жизни не сообщала, за нее это сделал бывший супруг.

Чем Наталия Гусева занимается сейчас

Наталия Гусева почти не дает интервью и не раскрывает подробности того, как живет сейчас.

В 2018 году она сообщила, что занимается в лаборатории разработкой тест-системы для диагностики инфекционных заболеваний человека. По другой информации, Гусева уже перестала работать и сейчас все время уделяет семье.