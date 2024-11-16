На этой неделе голливудской актрисе Деми Мур исполнилось 62 года. С раннего детства ей пришлось пережить череду страшных событий: предательство родителей, насилие, ненависть к себе и алкоголизм. Но несмотря на все ужасы, которые ей преподносила судьба, звезда сумела побороть зависимости и стать одной из самых красивых, востребованных и высокооплачиваемых актрис мира. Как сейчас живет Деми Мур и что она рассказывает о своем участии в съемках нашумевшей «Субстанции» — в материале «Ленты.ру».

«Я чувствовала, что мне уже не 20 и не 30»

«Это был уникальный способ исследовать проблемы старения, социального давления и идеализированного представления мужчины о женщине, в котором мы все утопаем. В основе всего этого лежит наше же насилие над собой и своими мыслями — как мы нападаем на себя и искажаем эти вещи. Есть огромная сила в осознании того, это выбор, и мы можем сделать другой выбор. Мне понравилось, что это было проиллюстрировано таким физическим образом», — рассуждала Деми Мур о своей роли в фильме «Субстанция».

Актриса рассказала, что на съемочной площадке она четко осознавала свою уязвимость в обнаженном виде. И речь шла не о сексуализации, а об ощущениях, которые возникают при нахождении наедине с сами собой, без сторонних наблюдателей.

«Когда Маргарет Куэлли и я оказались на холодном кафельном полу, лежа друг на друге, — это была очень серьезная сцена — мы обе просто рассмеялись. Мы согласились: "Слава богу, что мы нравимся друг другу, потому что иначе это было бы очень неловко"», — пояснила звезда.

5 млн $ заработала Мур на съемках «Субстанции».

Отвечая на вопрос об осмыслении взросления актриса призналась, что гораздо острее воспринимала свой возраст, когда ей было 40.

«Я снималась в "Ангелах Чарли", и было много разговоров вокруг сцены в бикини, много разговоров о том, как я выгляжу. А потом я обнаружила, что для меня, похоже, уже нет места. Я чувствовала, что мне уже не 20 и не 30, но я еще не была той, кого они воспринимали бы как мать», — вспоминала она.

В своих мемуарах «Наизнанку. Моя неидеальная история» Мур признавалась, что в 1990-е годы — особенно после рождения второй дочери Скаут — она придерживалась строгой диеты и интенсивного режима, занимаясь велоспортом и упражняясь на «всех мыслимых тренажерах». В то время актриса чувствовала, что просто не может себе позволить перестать тренироваться.

«Я так сильно на себя давила. Одна мысль о том, что я делала со своим телом, это безумие, это просто смешно», — Деми Мур.

Сегодня фигуре Деми Мур могут позавидовать многие молодые девушки, однако актриса поддерживает ее другими методами. Звезда отдает предпочтение более здоровому подходу к питанию и физическим нагрузкам. Она стремится, чтобы и ее поклонницы знали: самое главное — быть здоровой. Следуя этому принципу, женщина занимается йогой, аэробикой и танцами, а также придерживается сыроедческой веганской диеты, основанной на овощах, фруктах и бобовых. Сыроедение популярно в Голливуде — его сторонницами в сове время были Гвинет Пэлтроу и Меган Фокс.

«Он назвал меня шлюхой за 500 долларов»

Кроме того, Мур решила отказаться от спиртного. Она рассказывала, что оставалась трезвой в течение 20 лет, однако ненадолго «прервала это занятие пивом». Актриса заявляла, что суть ее выбора заключается в том, что она не хочет упустить ни одного момента в своей жизни. Вероятно, это решение связано со страшными событиями, которые ей пришлось пережить в юности.

В своих мемуарах Деми Мур посвятила целые главы этим жутким эпизодам. В частности, ее родители боролись с алкоголизмом и постоянно переезжали с места на место, скрываясь от коллекторов, а когда актрисе было всего 12 лет, ее мать впервые попыталась покончить с собой.

«Я помню, как использовала свои пальцы, маленькие пальчики ребенка, чтобы вытащить изо рта таблетки, которые моя мать хотела проглотить», — писала она.

В другом откровении Мур рассказала, как подростком узнала, что мужчина, которого она любила как родного отца, на самом деле им не являлся. В тот момент девочка убедила себя в том, что она — нежеланный ребенок и не заслуживает жизни. После развода с мужем мать начала брать Деми с собой в бары, чтобы продавать мужчинам — в 15 лет ее изнасиловал один из таких «клиентов».

«Это была простая сделка. Он назвал меня шлюхой за 500 долларов», — говорилось в воспоминаниях звезды.

В 16 лет Деми бросила школу и ушла из дома. Она заключила контракт с модельным агентством Elite Modeling Agency и начала обучатся актерскому мастерству. Знаменитость признавалась, что чувствовала себя уверенной лишь потому, что ей было нечего терять. По этой же причине во время съемок в фильме «Главный госпиталь» 19-летняя Мур начала злоупотреблять алкоголем, а затем и наркотиками.

«У меня нет выключателя. У меня нет того, что сказало бы: "Достаточно"», — Деми Мур.

В 1984 году Мур получила роль «безрассудной тусовщицы» в фильме «Огни святого Эльма», которая полностью отражала ее тогдашний образ жизни. Однако перед съемками продюсер и режиссер настояли на том, чтобы она прошла курс реабилитации. По словам актрисы, это был «величайший подарок, который они только могли ей преподнести». С тех пор и до 40 лет звезда оставалась трезвой.

«Было так, будто я предала всех женщин»

Сегодня Деми Мур — одна из самых успешных актрис, чей капитал оценивается в 200 миллионов долларов. Столь крупные доходы в основном ей приносит работа на съемочных площадках в качестве актрисы и продюсера, хотя немалую роль в этом играют рекламные контракты и недвижимость. Внушительные суммы на банковских счетах хранятся и у ее детей: младшие дочери Скаут и Таллула имеют капитал в размере трех миллионов долларов каждая, а старшая Румер — четыре миллиона долларов.

В 1980-х годах Деми моментально признали восходящей звездой после съемок в фильмах «Огни святого Эльма» и «Что случилось прошлой ночью». А титул самой высокооплачиваемой актрисы в мире она получила благодаря ролям в таких хитах, как «Привидение», «Несколько хороших парней», «Непристойное предложение» и «Разоблачение».

Однако в конце 1990-х кассовые сборы Мур начали падать. Несмотря на то, что она стала самой высокооплачиваемой актрисой и получила 12,5 миллиона долларов за главную роль в фильме «Стриптиз», ее работы не производили впечатления ни на зрителей, ни на критиков. Тот же «Стриптиз» провалился в американском прокате, а Мур получила премию «Золотая малина» за худшую женскую роль. Некоторые даже дали ей прозвище Gimme Moore («Дай мне больше» — игра слов, созвучная имени актрисы).

«С фильмом "Стриптиз" было так, будто я предала всех женщин, а с фильмом "Солдат Джейн" — будто я предала всех мужчин. Но интересный момент заключается в том, что, когда я стала самой высокооплачиваемой актрисой, меня решили принизить. Я не принимаю это на свой счет. Я думаю, били бы по любой женщине, которая стала первой и добилась равенства в гонораре с мужчинами. Но поскольку я снялась в фильме, который был связан с миром стриптиза, мне было чрезвычайно стыдно», — говорила тогда актриса.

После этого Мур отошла от актерской карьеры и сосредоточилась на воспитании дочерей в Хейли, штат Айдахо. Полноценно она вернулась к съемкам лишь с 2010 года, появившись фильмах «Слезы счастья», «Еще один счастливый день», «Жестокая ночь», «Лол», «Очень хорошие девочки» и других.

В последнее время звезда продолжает карьеру, принимая участие в сериалах «Империя», «Дивный новый мир» и «Грязная Диана», а также в картинах «Бурная ночь», «С любовью, Соня», «Корпоративные животные», «Певчая птица» и «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

К тому же Деми зарабатывала на различных рекламных проектах и как автор: ее мемуары «Наизнанку» 2019 года стали бестселлером по версии New York Times.

«Единственная настоящая константа — это изменения»

Деми Мур вышла замуж за актера Брюса Уиллиса в 1987 году — в браке они приобрели несколько домов для себя и членов своей семьи. Наиболее известным из них стал пентхаус в здании Сан-Ремо в Нью-Йорке, который обошелся паре в семь миллионов долларов. Внутри — пять спален, гостиная с декоративным камином и просторная столовая с панорамным видом на Центральный парк. Их соседями стали Стивен Спилберг и Стив Мартин, однако примечательно, что не все знаменитости получают доступ к жилью в здании: например, его владельцы отказали в покупке квартиры Мадонне.

В 2000 году, после 13 лет брака, Деми и Брюс развелись. Актриса получила пентхаус и в 2015 году выставила его на продажу за 75 миллионов долларов. Найти покупателя удалось лишь через два года, и сумма сделки составила 45 миллионов долларов. Наряду с пентхаусом в Сан-Ремо, она владеет недвижимостью в Хейли и особняком в Беверли-Хиллз, приобретенным за 3,15 миллиона долларов в 2003 году.

Деми Мур — известный коллекционер кукол. У нее была отдельная резиденция, в которой она держала более двух тысяч экземпляров.

Развод Мур и Уиллиса остается одним из самых дорогих в истории Голливуда: звезда «Крепкого орешка» выплатил своей бывшей жене 90 миллионов долларов в виде наличных и недвижимости. Процесс раздела имущества был улажен всего за один день, однако знаменитости остались близкими друзьями и вместе воспитывают своих детей. Деми также поддерживает теплые отношения с нынешней женой актера Эммой Хеминг Уиллис и их двумя дочерьми.

Деми Мур была замужем трижды. В 1981 году избранником 18-летней будущей звезды стал музыкант Фредди Мур, который был старшее ее на 12 лет. Через несколько лет пара распалась и знаменитость обручилась с актером Эмилио Эстевесом. Однако вскоре она расторгла помолвку. В 2003 году, после расставания с Брюсом Уиллисом, Мур начала встречаться с актером Эштоном Катчером, который был моложе ее на 15 лет. Они связали себя узами брака в сентябре 2005 года, однако через восемь лет завершили свои отношения.