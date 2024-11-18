31-летний актер Юра Борисов посетил премию Governor’s Awards с Анджелиной Джоли. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

© РИА Новости

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград, которую проводит Американская академия кинематографических искусств и наук. На мероприятии было много зарубежных звезд: Анджелина Джоли, Деми Мур, Дженнифер Лопес в платье от Zuhair Murad с вышивкой из бисера, беременная Дженнифер Лоуренс в коричневом платье от Bottega Veneta. От России на премии были Юра Борисов и Марк Эдельштейн — звезды фильма «Анора». Для выхода в свет Юра выбрал классический черный костюм с белой рубашкой и бабочкой.

© Passion.ru

Мероприятие уникально тем, что список гостей состоит из тех, кто появился в заметных фильмах этого года.

Ранее мы писали, что 31-летний актер Юра Борисов может получить «Оскар» за роль в фильме «Анора». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что экс-возлюбленная Александра Петрова усомнилась в своем таланте. Стася Милославская не считает себя выдающейся актрисой.