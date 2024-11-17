Деми Мур рассказала о трудном начале карьеры

Американская актриса, бывшая модель и автор песен Деми Мур призналась, что в начале карьеры один из продюсеров потребовал, чтобы она похудела. Ради роли Мур согласилась изменить свое питание, после чего у нее появилось расстройство пищевого поведения.

62-летняя знаменитость отметила, что никогда не имела проблем с лишним весом, однако в начале карьеры она не была уверена в себе, поэтому выполнила требование продюсера.

«Продюсер отвел меня в сторону – и это было очень неловко и унизительно. Его слова вызывали у меня сильные страдания и жестокое обращение с собой. Я была одержима тем, как должно выглядеть мое тело. Этот опыт стал лишь одной из причин тех страданий, которые я испытывала в молодости», – поделилась актриса.

Согласно словам экс-модели, помимо расстройства пищевого поведения, она изнуряла свой организм слишком активными физическими нагрузками. Мур призналась, что в тот период была жестока по отношению к себе, но со временем она приняла себя такой, какая она есть, информирует издание Elle.

«Пока мы так сосредоточены на том, кем мы не являемся, мы упускаем красоту всего того, чем мы являемся. Я люблю свое тело, но это больше о признательности – я действительно ценю все, что мое тело делает для меня сейчас, а не только то, как оно выглядит», – добавила звезда.

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