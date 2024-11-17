Как вспоминают Светлану Светличную коллеги и друзья

Близкие вспоминают Светлану Светличную как сложного и неординарного человека. От чего скончалась актриса, что говорят о ней друзья и коллеги?

От чего умерла Светличная

Советская и российская актриса Светлана Светличная скончалась 16 ноября в хосписе в возрасте 84 лет. Сообщалось, что причиной смерти, предположительно, стало онкологическое заболевание, с которым актриса боролась пять месяцев.

Telegram-канал SHOT рассказал, что, по словам внучки Светличной Марии Ивашовой, последним желанием актрисы были «достойные похороны», она не хотела, чтобы ее кремировали. Последний раз Ивашова видела бабушку накануне.

Изначально директор гильдии актеров Союза кинематографистов России Валерия Гущина сообщила РИА Новости, что Светличную похоронят на Троекуровском кладбище. Позже появилась информация, что место похорон поменяли на Ваганьковское, однако затем в пресс-службе Союза кинематографистов России подтвердили: похороны актрисы пройдут 20 ноября на Троекуровском кладбище.

Что говорят о характере Светланы Светличной

Актриса Людмила Хитяева рассказала NEWS.ru, что у Светличной был сложный характер и она всегда старалась успокаивать подругу. Проблемы усилились под конец жизни, когда у Светличной была «немножко деменция».

«Лично я с ней всегда ладила. Она очень сложный, конечно, человек была и последнее время страдала, как вы знаете, немножко деменцией, но всегда, когда она мне звонила, я всегда ее успокаивала», — рассказала Хитяева, известная по фильмам «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Финист — Ясный сокол».

Хитяева призналась, что редко общалась со Светличной в последние годы и теперь скорбит о потере.

Что говорят коллеги про Светлану Светличную

Телеведущий Владимир Березин в разговоре с NEWS.ru назвал Светличную «актрисой звездного предназначения».

«Света была счастлива, на мой взгляд, потому что в ее жизни был ренессанс профессии женского предназначения, интереса и любви публики. Была медицинская проблема, деменция, но это просто состояние мозга, даже молодые входят в деменцию. <...> Света Светличная была светлячком в нашей жизни. Я счастлив, что мне не надо было никогда ее жалеть, потому что это предназначено для того, чтобы ею восторгаться», — рассказал Березин.

Режиссер Андрей Житинкин заявил «Известиям», что Светличная «жила всегда скромно», несмотря на то что по статусу была на уровне западной звезды.

«Если вы посмотрите ее фотографии из „Бриллиантовой руки“, то она по ментальности, мейкапу и костюмам всегда очень точно выбирала свой имидж», — отметил режиссер.

Народный артист РФ также назвал ее примером «настоящей актрисы, которая до последнего старалась держать форму». По его словам, Светличная знала, что ее любит зритель, поэтому старалась летать на все фестивали, но вела «довольно замкнутый образ жизни».

По словам актера Валерия Баринова, таинственность «делала из Светличной настоящую женщину», поскольку всегда было неожиданно, как она себя поведет. Главным ее даром была красота.