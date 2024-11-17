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Ушла одна из самых ярких, женственных и красивых актрис Светлана Светличная

Ушла одна из самых ярких, женственных и красивых актрис страны, в которую была влюблена большая часть мужчин.

Светличная: «Лет в 70 я почувствовала, что бабы меня перестали ненавидеть».
© Российская Газета

В 2010 году в Благовещенске проходил кинофестиваль "Амурская осень", на церемонии закрытия форума ведущие неожиданно объявили, что приз в номинации "За вклад в комедию" получает Светлана Светличная. Она выскочила на сцену растерянная и смущенная от неожиданности. В своей неповторимой мини-юбке, элегантной шубке. Красивая и женственная.

На второй день кто-то в "желтой" газетенке написал, что "вчера на сцену вышла пьяная Светличная..."

Меня задела эта обидная неправда, и я публично заступился за нее. Через пару дней в холле фестивальной гостиницы ко мне подходит Светлана Афанасьевна, берет за руку и говорит сбивчивый, полный благодарности монолог.

С тех пор мы стали приятелями. И каждый раз, бывая в Москве, я всегда приходил к ней в гости. За годы нашей дружбы открылась другая Светличная. Ранимая, глубокая, начитанная, прекрасно знавшая русскую классику. Тонкая, застенчивая, часто на "вы" с бытом и жизнью.

Она была намного глубже и интересней чем секс-символ, чем ее киношная фраза-судьба "Не виноватая я!" Этот очень женский возглас из картины "Бриллиантовая рука" дал ей всесоюзную узнаваемость, неподдельную любовь миллионов, но перекрыл путь к многим ролям.

Не виноватая я! Это легкомысленное словосочетание бросило тень этой самой легкомысленности на артистку. Так часто бывает в кино.

Она правда была невиноватая в том, что родилась женщиной! Красивой, яркой, манкой… Не виноватая, что ее душа была без морщин. А фигура и ноги такими, что и в семьдесят лет могла носить мини-юбку.

Ее душа тоже была в мини-юбке. Всегда.

Ранимая, сомневающиеся, тревожная, чувственная и вечно ждущая звонка от режиссера.

Было время, кто-то повадился ей звонить далеко за полночь, она отвечала, а там просто молчали и кидали телефонную трубку. Короткие гудки расстреливали ее автоматной очередью. На мое предложение отключать на ночь телефон, она ответила недоуменным возгласом:

"А вдруг режиссер позвонит с предложением о съемке?"

Ждала таких звонков годами, и даже десятилетиями. Но их не было.

Она великолепно готовила, все у нее получалось необыкновенно вкусным и красивым. Из самых простецких продуктов.

Красиво старела, возраст принимала благородно, мудро, с почтением.

"Знаешь, только в лет семьдесят я почувствовала, что бабы меня перестали ненавидеть. Раньше иду по улице, навстречу пара: мужчина сразу поворачивает голову в мою сторону. А женщина это видит и начинает на меня смотреть с ненавистью. Мне часто эти взгляды спину прожигали…", - с грустной улыбкой говорила она.

Она часто корила себя, что профессии отдала времени больше чем сыновьям.

"Помню, сынок плачет, на руке висит: "мам, не уезжай". Я разжимаю его руку и уезжаю в аэропорт. У меня самолет в Чили, на кинофестиваль. И где теперь этот фестиваль? А сын все помнит. И я помню…", - горько вздыхала она. "Кино душу выжигает. Кино - это сладкий яд. Это иллюзорный обман. Луч света на белом экране порабощает тебя как наркотик. Ты отдаешь все за этот миг иллюзии, чтобы мелькнуть на рваной простыне экрана. Несоизмеримые вещи - растоптать свою мечту, ради этих минут на экране. Из меня бы получился хороший врач, я так думаю. Я была бы счастливее в белом халате. А так что? Я реально в жизни, недолюбила, недоиграла, недотанцевала…", - это ее слова из нашего интервью.

У меня с Светличной случилось несколько больших, исповедальных интервью. Это было настоящее человеческое и профессиональное счастье разговаривать с ней. Она говорила прекрасно. Образно, метафорично, глубоко, точно. Наотмашь!

"Журналисты порой плетут про меня невесть что, сейчас вот приписывают роман со стилистом Русланом. Мне просто безумно нравится участвовать в его творческих экспериментах. Но я всегда хотела казаться счастливой, я ею казалась. Ведь у нас всегда жалеют несчастных. А меня жалеть нельзя. Потому что я выбрала роль счастливой женщины", - это тоже ее слова.

Она рано овдовела. Ее муж, народный артист России Владимир Ивашов ушел из жизни в 1995 году. Его свели в могилу безденежье, невостребованность и застарелая язва желудка.

Через одиннадцать лет не стало младшего сына Олега, со старшим Алешей, как она его называла, кардиограмма отношений была нестабильная и неровная.

Всю нерастраченную любовь актриса выплескивала на кота Филиппа, пятнистого толстого баловня. Она в нем души не чаяла.

"Он ложится возле меня и храпит как мужик. Так забавно…", - улыбалась она.

Ее подъедало одиночество. Она от него тускнела и физически болела.

Последний раз я был у нее в гостях четыре года назад. Был накрыт стол, она искренне радовалась букету цветов и дальневосточной икре. Лихо выпила рюмку ледяной водки. Тогда я впервые заметил, что артистка иногда теряла нить разговора. На секунду, другую теряла…

Прощаясь она сказала:

"Что-то память стала иногда подводить. Если пойму, что это серьезно, сменю номер телефона. Не хочу чтобы меня жалели. Поэтому если что, не обижайся, пожалуйста…"

Месяца через четыре, когда я набрал мобильник Светличной, трубка отвечала казенной скороговоркой: "аппарат выключен или находится вне зоны действия сети". Я все понял. И перестал звонить.

За сутки после ее смерти в прессе уже в третий раз называют место похорон Светланы Светличной. Каждый раз новое. Переменчивость преследует ее даже после смерти.

Светлана Афанасьевна, дорогая, где бы вы не упокоились я обязательно приду к вам на могилу. Поклонюсь, и скажу последнее человеческое спасибо. Спасибо, что встретились. Встреча с вами - зарубка на сердце. Однажды и навсегда.

Справка "РГ"

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении, в семье военного.

Выпускница ВГИКа, мастерская Михаила Ромма. Сыграла более чем в шестидесяти картинах, таких как "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха", "Им покоряется небо", "Скворец и лира", Неподсуден", "Место встречи изменить нельзя".

Звездной для нее оказалась роль Анны Сергеевны в комедии "Бриллиантовая рука", где ее десятиминутной роли хватило, чтобы потом всю жизнь скрываться от влюбленных поклонников.

Умерла после тяжелой болезни 16 ноября 2024 года. Заслуженная артистка РСФСР.

Актеры
Владимир Ивашов
Светлана Светличная