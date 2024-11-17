Светличная: «Лет в 70 я почувствовала, что бабы меня перестали ненавидеть».

Ушла одна из самых ярких, женственных и красивых актрис страны, в которую была влюблена большая часть мужчин.

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В 2010 году в Благовещенске проходил кинофестиваль "Амурская осень", на церемонии закрытия форума ведущие неожиданно объявили, что приз в номинации "За вклад в комедию" получает Светлана Светличная. Она выскочила на сцену растерянная и смущенная от неожиданности. В своей неповторимой мини-юбке, элегантной шубке. Красивая и женственная.

На второй день кто-то в "желтой" газетенке написал, что "вчера на сцену вышла пьяная Светличная..."

Меня задела эта обидная неправда, и я публично заступился за нее. Через пару дней в холле фестивальной гостиницы ко мне подходит Светлана Афанасьевна, берет за руку и говорит сбивчивый, полный благодарности монолог.

С тех пор мы стали приятелями. И каждый раз, бывая в Москве, я всегда приходил к ней в гости. За годы нашей дружбы открылась другая Светличная. Ранимая, глубокая, начитанная, прекрасно знавшая русскую классику. Тонкая, застенчивая, часто на "вы" с бытом и жизнью.

Она была намного глубже и интересней чем секс-символ, чем ее киношная фраза-судьба "Не виноватая я!" Этот очень женский возглас из картины "Бриллиантовая рука" дал ей всесоюзную узнаваемость, неподдельную любовь миллионов, но перекрыл путь к многим ролям.

Не виноватая я! Это легкомысленное словосочетание бросило тень этой самой легкомысленности на артистку. Так часто бывает в кино.

Она правда была невиноватая в том, что родилась женщиной! Красивой, яркой, манкой… Не виноватая, что ее душа была без морщин. А фигура и ноги такими, что и в семьдесят лет могла носить мини-юбку.

Ее душа тоже была в мини-юбке. Всегда.

Ранимая, сомневающиеся, тревожная, чувственная и вечно ждущая звонка от режиссера.

Было время, кто-то повадился ей звонить далеко за полночь, она отвечала, а там просто молчали и кидали телефонную трубку. Короткие гудки расстреливали ее автоматной очередью. На мое предложение отключать на ночь телефон, она ответила недоуменным возгласом:

"А вдруг режиссер позвонит с предложением о съемке?"

Ждала таких звонков годами, и даже десятилетиями. Но их не было.

Она великолепно готовила, все у нее получалось необыкновенно вкусным и красивым. Из самых простецких продуктов.

Красиво старела, возраст принимала благородно, мудро, с почтением.

"Знаешь, только в лет семьдесят я почувствовала, что бабы меня перестали ненавидеть. Раньше иду по улице, навстречу пара: мужчина сразу поворачивает голову в мою сторону. А женщина это видит и начинает на меня смотреть с ненавистью. Мне часто эти взгляды спину прожигали…", - с грустной улыбкой говорила она.

Она часто корила себя, что профессии отдала времени больше чем сыновьям.

"Помню, сынок плачет, на руке висит: "мам, не уезжай". Я разжимаю его руку и уезжаю в аэропорт. У меня самолет в Чили, на кинофестиваль. И где теперь этот фестиваль? А сын все помнит. И я помню…", - горько вздыхала она. "Кино душу выжигает. Кино - это сладкий яд. Это иллюзорный обман. Луч света на белом экране порабощает тебя как наркотик. Ты отдаешь все за этот миг иллюзии, чтобы мелькнуть на рваной простыне экрана. Несоизмеримые вещи - растоптать свою мечту, ради этих минут на экране. Из меня бы получился хороший врач, я так думаю. Я была бы счастливее в белом халате. А так что? Я реально в жизни, недолюбила, недоиграла, недотанцевала…", - это ее слова из нашего интервью.

У меня с Светличной случилось несколько больших, исповедальных интервью. Это было настоящее человеческое и профессиональное счастье разговаривать с ней. Она говорила прекрасно. Образно, метафорично, глубоко, точно. Наотмашь!

"Журналисты порой плетут про меня невесть что, сейчас вот приписывают роман со стилистом Русланом. Мне просто безумно нравится участвовать в его творческих экспериментах. Но я всегда хотела казаться счастливой, я ею казалась. Ведь у нас всегда жалеют несчастных. А меня жалеть нельзя. Потому что я выбрала роль счастливой женщины", - это тоже ее слова.

Она рано овдовела. Ее муж, народный артист России Владимир Ивашов ушел из жизни в 1995 году. Его свели в могилу безденежье, невостребованность и застарелая язва желудка.

Через одиннадцать лет не стало младшего сына Олега, со старшим Алешей, как она его называла, кардиограмма отношений была нестабильная и неровная.

Всю нерастраченную любовь актриса выплескивала на кота Филиппа, пятнистого толстого баловня. Она в нем души не чаяла.

"Он ложится возле меня и храпит как мужик. Так забавно…", - улыбалась она.

Ее подъедало одиночество. Она от него тускнела и физически болела.

Последний раз я был у нее в гостях четыре года назад. Был накрыт стол, она искренне радовалась букету цветов и дальневосточной икре. Лихо выпила рюмку ледяной водки. Тогда я впервые заметил, что артистка иногда теряла нить разговора. На секунду, другую теряла…

Прощаясь она сказала:

"Что-то память стала иногда подводить. Если пойму, что это серьезно, сменю номер телефона. Не хочу чтобы меня жалели. Поэтому если что, не обижайся, пожалуйста…"

Месяца через четыре, когда я набрал мобильник Светличной, трубка отвечала казенной скороговоркой: "аппарат выключен или находится вне зоны действия сети". Я все понял. И перестал звонить.

За сутки после ее смерти в прессе уже в третий раз называют место похорон Светланы Светличной. Каждый раз новое. Переменчивость преследует ее даже после смерти.

Светлана Афанасьевна, дорогая, где бы вы не упокоились я обязательно приду к вам на могилу. Поклонюсь, и скажу последнее человеческое спасибо. Спасибо, что встретились. Встреча с вами - зарубка на сердце. Однажды и навсегда.

Справка "РГ"

Светлана Светличная родилась 15 мая 1940 года в Армении, в семье военного.

Выпускница ВГИКа, мастерская Михаила Ромма. Сыграла более чем в шестидесяти картинах, таких как "Семнадцать мгновений весны", "Стряпуха", "Им покоряется небо", "Скворец и лира", Неподсуден", "Место встречи изменить нельзя".

Звездной для нее оказалась роль Анны Сергеевны в комедии "Бриллиантовая рука", где ее десятиминутной роли хватило, чтобы потом всю жизнь скрываться от влюбленных поклонников.

Умерла после тяжелой болезни 16 ноября 2024 года. Заслуженная артистка РСФСР.