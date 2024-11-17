Учил русский, приезжал в Москву, восхищался Тарковским: где сейчас Де Вито

17 ноября 1944 года родился американский актер, режиссер и продюсер Денни Де Вито. Он начинал карьеру в парикмахерской сестры, а в 1975 году покорил Голливуд эпизодической ролью в драме «Пролетая над гнездом кукушки». К 80-летию актера NEWS.ru рассказывает историю «маленького гиганта большого кино».

Почему Денни Де Вито уехал от родителей в школу-интернат

Денни Де Вито родился в прибрежном городе Нептун, штат Нью-Джерси. Его отец владел бильярдным клубом, поэтому к 14 годам Денни легко обыгрывал завсегдатаев. Родители сутками работали, поэтому Де Вито и две его сестры были предоставлены сами себе.

Подростком Денни видел, как его друзья крали и перепродавали лекарства, чтобы достать наркотики. В 14 лет многие из знакомых будущего актера умерли от передозировки, поэтому будущий актер попросил отца отправить его в католическую школу-интернат.

Закончив обучение, он работал в парикмахерском салоне старшей сестры Анджелы. Де Вито даже поступил в Уилфредскую парикмахерскую академию, а позже на курсы грима в Американскую академию драматических искусств в Нью-Йорке.

Там Денни увлекся кино. Параллельно он взял курс актерского мастерства и быстро понял, что нашел мечту всей жизни. Его соседом по квартире был Майкл Дуглас. Он часто шутил, что Денни привлекает к себе всех детишек в округе, но не женщин. За два года учебы они с Майклом стали хорошими друзьями, но карьера Де Вито далеко не продвинулась.

«В юности я мечтал быть выше ростом. Мне понадобилось много времени, чтобы понять: мой рост 152 см делает меня уникальным и заметным на фоне других актеров. Как только до меня это дошло, я расслабился, перестал комплексовать и стал относиться к жизни гораздо позитивнее», — вспоминал актер.

Как Де Вито познакомился с женой

Денни несколько раз проходил пробы в Голливуде, но везде получал отказ из-за маленького роста. Тогда он вернулся в Нью-Йорк, снимал короткометражки на 8-миллиметровую камеру и участвовал в малобюджетных постановках.

После одного из спектаклей Де Вито познакомился с начинающей актрисой Реа Перлман, которая пришла поддержать подругу. Молодые люди втроем пошли выпить в бар — и через две недели Дэнни и Реа уже жили вместе в квартире, которую им помог снять Майкл Дуглас.

«До знакомства с женой Реа я встречался с девочками только в мечтах. Даже не мог пригласить одноклассницу на медленный танец — мое лицо утыкалось ей прямо в грудь, что могло привести к недоразумениям. Реа утверждает, что у нас была любовь с первого взгляда. Ничего подобного! Я был влюблен, а Реа сошлась со мной из чувства противоречия, поскольку все твердили, что я ей не пара», — признавался актер.

Реа и Денни прожили вместе больше 50 лет. У пары трое детей, они часто снимались в одних проектах, несколько раз расходились и мирились.

«Я католик, женатый на иудейке. Но мы неплохо уживаемся. Празднуем Песах и ставим рождественскую елку, едим мацу и покупаем пасхальных зайцев. Единственное правило — не мешать итальянскую и еврейскую еду в течение одного ужина», — говорил актер в 2012 году.

В декабре 2017-го супруги расстались окончательно, однако не стали оформлять развод. Оба считают это бессмысленным, ведь они лучшие друзья.

Кто из звезд помог Де Вито сделать карьеру

В 1970 году Де Вито получил роль Мартини в бродвейской постановке по роману Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Спустя пять лет Дуглас позвонил Денни и рассказал, что отец подарил ему права на экранизацию этой книги. Друг попросил Де Вито сыграть в проекте.

Картина Милоша Формана получила пять «Оскаров», а актер — признание в Голливуде. На съемках Де Вито подружился с Джеком Николсоном. Оказалось, что они родились в соседних городках. После триумфа картины «Пролетая над гнездом кукушки» Николсон стал звездой и уговаривал каждого режиссера, с которым работал, взять на работу нового друга.

Благодаря Джеку Денни получил роль, которая сделала его по-настоящему знаменитым, — Луи де Пальмы в сериале «Такси». Через пять лет Де Вито удостоился за нее премии «Эмми».

Из-за необычной внешности и способности играть мерзких людей Майкл Дуглас дал другу прозвище Принц тьмы. Роль Пингвина в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» показала многогранный талант Де Вито: его герой был одновременно смешным и страшным персонажем.

В 1992 актер году создал свою собственную кинокомпанию Jersey Films. Он оказался успешным продюсером с профессиональным чутьем, именно его фирма выпустила «Криминальное чтиво». Он назвал сценарий этой картины самым смешным, который он когда-либо читал.

Де Вито продюсировал фильмы «Человек на Луне», «Эрин Брокович», «Писатели свободы» и другие. В 2001 году он попал в номинацию премии «Оскар» как продюсер кинокартины «Эрин Брокович», получил «Золотой глобус» (1980), премию «Эмми» (1981), а в 2011 году удостоился звезды на Голливудской аллее славы.

Как Де Вито учил русский язык

В марте 2012 года на мировые экраны вышел анимационный фильм «Лоракс», где Денни Де Вито озвучил главного героя. Персонаж актера говорил его голосом не только в американской версии, но и в переводе на русский. Это был первый и пока единственный случай в истории кино, когда оригинальную озвучку не заменили голосом из локального дубляжа.

Запись русской дорожки проходила на специальной студии в Лос-Анджелесе. Изначально Де Вито скептически отнесся к предложению озвучить русскую версию фильма, но в итоге согласился.

«Я люблю, когда мои герои разговаривают моим голосом. Могу озвучить себя на испанском и немецком языках, но в России за меня всегда говорили актеры дубляжа. Вот я и решил, что с Лораксом все будет по-другому», — признался актер.

Де Вито занимался каждый день по восемь часов с тремя преподавателями. По словам звезды, актриса и преподаватель русского языка в Йельском университете Светлана Ефремова объясняла ему, как правильно произносить слова, чтобы сохранить эмоцию и концепцию.

Актер вспоминал, что когда увидел русский текст, то первое желание было «убежать и спрятаться». Де Вито было трудно произнести фразу «убить молотком», все время выходило «убить молоком», и словосочетание «невинная зверюшка», которое казалось Де Вито просто непроизносимым.

«Признаюсь честно, русским языком я не овладел, не могу говорить на нем. Повторял реплики как попугай. Я думал о том, чтобы продолжить изучать русский. Но, знаете, я оказался не таким уж хорошим лингвистом. После эксперимента с русским я вряд ли решусь учить наречия племен Конго или что-то столь же интересное», — рассказывал Де Вито.

Во время визита в Москву актер признался, что часто использует систему Константина Станиславского в работе над ролями. Де Вито также ценит творчество Андрея Тарковского и считает «Иваново детство» его лучшим фильмом.