Составлен список актеров, которые рано закончили карьеру

Некоторые российские актеры прославились благодаря кино в раннем возрасте, но впоследствии отказались развивать карьеру и ушли в другую сферу. Что известно об этих артистах?

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Наталья Гусева

Наталья Гусева (с 1993 года — Мурашкевич) родилась 15 февраля 1972 года в подмосковном Звенигороде. В 1983 году в класс, где училась Гусева, пришел режиссер и попросил учительницу отпустить на студию девочек, которые хорошо читают стихи. Так она попала в короткометражку «Опасные пустяки», рассказывающую школьникам о правилах дорожного движения. На озвучении ленты ее заметил режиссер Павел Арсенов, искавший актрису на роль Алисы Селезневой в мини-сериал «Гостья из будущего».

«С Алисой он определился сразу, как только увидел фото Наташи Гусевой. Были сомнения по ее поводу, но он интуитивно решил: она», — рассказывал оператор Сергей Онуфриев.

Так Гусева стала главной героиней фильма по роману Кира Булычева «Сто лет тому вперед».

«Гостья из будущего» имела колоссальный успех. Школьницы тех лет хотели стрижку как у Алисы Селезневой, а мальчики отправляли актрисе письма с признаниями. После этого мини-сериала последовала драма «Гонка века», где Гусева сыграла дочь механика-изобретателя. Затем актриса вернулась к роли Алисы в фильме «Лиловый шар». В 1988 году была последняя ее большая роль в подростковой драме «Воля Вселенной». Эти три картины не смогли повторить успеха «Гостьи из будущего».

После этого Наталье Гусевой предлагали роль в криминальной драме «Авария — дочь мента». Актриса решила отказаться из-за сцен с элементами насилия.

В 1989 году она окончила школу и поступила на кафедру биотехнологии в Московский государственный институт тонких химических технологий, стала биотехнологом и окончательно распрощалась с кинематографом. Хотя многие прочили Гусевой блестящую карьеру актрисы. После окончания вуза Наталья работала в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, потом стала одним из руководителей компании, которая разрабатывает и производит иммунобиологические препараты.

Анастасия Немоляева

Анастасия Немоляева родилась 30 июня 1969 года в Москве в творческой семье.

Немоляева дебютировала в кино в 1980 году в фильме «Старый Новый год». Ей тогда было 11 лет. В том же году снялась в картине «Три года». Когда Анастасии было 13 лет, она сыграла в картине «Нас венчали не в церкви».

Настоящую популярность девушке принес фильм «Курьер» (1986 год), где Немоляева исполнила роль профессорской дочки Кати Кузнецовой, которая становится подругой юного бунтаря Ивана.

«Меня узнавали, это было страшно. Потому что за тобой люди просто шли. Я заходила через одну проходную "Мосфильма", убегала через другую. Иногда просто ползала по полу дома, чтобы меня не было видно, а папа кричал: "Нет ее! Приходите в другой день или вообще не приходите!"», — вспоминала актриса период всенародной любви после выхода «Курьера».

Со второй попытки Немоляева поступила в ГИТИС. Будучи студенткой, она снялась в фильмах «Следопыт», «Моя морячка», «Время летать», «Интердевочка».

Однако впоследствии актриса забросила кино и посвятила себя вместе с супругом Вениамином Скальником дизайну мебели и интерьеров, которым они занимаются уже 20 лет. У Анастасии также есть своя студия.

В кино Немоляева появляется редко. В последний раз она снималась в 2021 году — тогда вышел проект «Майор Гром: Чумной доктор» с ее участием.

Федор Дунаевский

Коллега Немоляевой по «Курьеру» и исполнитель главной роли Федор Дунаевский родился 14 июня 1969 года в Москве. Учился он в школе № 875, где занимался в театральной студии вместе с Анастасией.

Дунаевский попал в кино случайно: Немоляева, отца которой выбрали оператором для готовящегося фильма «Курьер», отнесла на «Мосфильм» несколько снимков своих друзей. Среди них была фотография Федора, которая сразу привлекла внимание режиссера Карена Шахназарова. После этого молодого человека пригласили на пробы, а затем ему предложили главную роль.

После дебюта в «Курьере» Дунаевский не планировал продолжать карьеру артиста, он говорил:

«Это ненадежно в бытовом смысле: сегодня тебя снимают, завтра тебя забыли, ты от кого-то зависишь, ты должен хотеть с продюсерами или режиссерами поддерживать отношения, а ты не хочешь. Не мое это. Мне хотелось искренних отношений с людьми и дружить с тем, с кем мне хочется дружить, а не с нужными продюсерами».

В 1993 году актер поступил во ВГИК на режиссерский факультет, однако не доучился и уехал в Италию, где начал собственный бизнес в сфере грузоперевозок.

Периодически он возвращался в Россию и даже появлялся на экране: играл эпизодические роли в сериалах «Грач», «Топтуны», «Казаки», «Морозова».

После продажи бизнеса в 2001 году Дунаевский открыл свой продюсерский центр, но он не приносил дохода. В 2016 году Федор создал музыкальную группу Banda Dunaevsky, вместе с которой исполнял песни на итальянском языке.

Осенью 2023 года Дунаевский появился на ток-шоу Леры Кудрявцевой и рассказал, что оказался бездомным человеком: после развода с женой он потерял квартиру и был вынужден переехать к отцу.

Михаил Казаков

Актер Михаил Казаков родился 28 января 1988 года в Твери.

В 13 лет он дебютировал в «Ералаше», в эпизодах которого снимался несколько лет. Есть на счету Казакова роли и в сатирическом журнале «Фитиль», и в комедийном шоу «6 кадров».

Популярность пришла к Михаилу в 2007 году, когда он дебютировал в роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки». Работа над проектом продолжалась несколько лет, и за это время Казаков успел сняться в эпизодах других многосерийных проектов, а также в полнометражных фильмах. Однако в дальнейшем он отказался от идеи связать жизнь с кинематографом и перестал сниматься. Сообщалось, что актер занялся бизнесом, открыв магазин одежды в Твери.

В 2020 году Казаков стал инвалидом после падения с крыши пятиэтажного дома, получив травмы ног. Он перенес ряд операций, в связи с чем несколько месяцев передвигался на костылях.

«В тверской больнице ноги собрали на две пластины и 20 болтов. Восемь месяцев гонял на коляске, потом встал на костыли, заново учился ходить около полугода, а спустя время потребовалась еще одна операция. Шесть месяцев на костылях с аппаратом Илизарова, два месяца в гипсе, разработка ног — и вот уже пошел четвертый год восстановления», — рассказывал Казаков в апреле 2024 года.

В этом году артист вернулся к роли Полежайкина в сериале «Папины дочки. Новые». Казаков признался, что без проблем воплотил образ Полежайкина спустя годы, забыв о последствиях тяжелой травмы.