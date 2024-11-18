Актер Гела Месхи назвал свой самый любимый город

Известный российский актер Гела Месхи заявил, что считает Москву своим самым любимым любимым городом в мире. Об этом он рассказал в интервью журналу «Москвич Mag».

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«Я люблю Москву — это мой самый любимый город. Я побывал во многих городах: в Южной Америке, в Азии, в Европе, но Москва — мое любимое место, потому что здесь у меня все, в первую очередь — люди. Друзья-актеры, все свое, родное», — признался Месхи.

Уроженец Москвы отметил, что по сравнению с его детскими годами столица очень сильно изменилась.

«Сейчас она прекрасна, в моем детстве тоже была красива, но я был маленький и не мог рационально анализировать город», — объяснил актер, добавив, что сейчас нет таких районов и мест, которые бы он не любил.

Артист подчеркнул, что развитие Москвы как города происходит благодаря большому труду архитекторов, скульпторов и реставраторов, и он сам не хотел бы ничего в ней менять.

«При этом очень хочется, чтобы все изменения и реконструкции доводили до задуманного конца», — заключил Месхи.

Ранее в ноябре блогер Саша Спилберг назвала безупречный сервис главным преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном.