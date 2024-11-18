Тейлор Лотнер поделился своим мнением о финале «Сумерек»

Кажется, те самые мемы на тему «Что, если бы в конце Белла выбрала Джейкоба...» дошли и до звезды фильма «Сумерки» Тейлора Лотнера, сыгравшего роль оборотня, безответно влюбленного в персонажа Кристен Стюарт. В личном блоге актер опубликовал шуточное видео и признался, как, по его мнению, на самом деле должна была закончиться вампирская сага.

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«Если честно, к черту Эдварда. Белла должна была остаться с Джейкобом», — написал Лотнер под кадром из фильма.

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Поклонники оказались в полном восторге от шутки Лотнера и вовсю обсуждают, что это, пожалуй, лучшее видео года.

«Он победил этот тренд», «Тейлор! Это была ошибка», «Это сделало мой год», — пишут пользователи Сети под опубликованным роликом Тейлора.

Некоторые, правда, вспомнили, что они изначально в «команде Эдварда», тем не менее, оценили шутку.