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Карьерный эксперт Бухвалова: за сезон Дед Мороз зарабатывает до 200 тысяч рублей

Согласно данным агрегированной базы центра «Профессии будущего», актер на роль Деда Мороза может зарабатывать от 120 до 200 тысяч рублей за сезон. Об этом в беседе с РИАМО сообщила карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Ольга Бухвалова.

Сколько зарабатывает за сезон актер, играющий Деда Мороза
© РИА Новости
«Итоговая сумма будет зависеть от количества заказов и отработанных часов. За эти деньги артисту нужно приезжать к клиентам на дом, поздравлять детей и проводить праздничную программу. Новые костюмы и машина с водителем предоставляются», — рассказала Бухвалова.

При этом, по ее словам, доход Снегурочки оказался значительно меньше — от 70 до 90 тысяч рублей.

Чаще всего актеров на роли Деда Мороза и Снегурочки нанимают отели, ивент-агентства, торговые центры, школы и частные лица. Основной доход, как правило, приносят корпоративы и утренники, добавила она.

13 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что «Поезд Деда Мороза» отправился в очередное новогоднее путешествие по городам России из Великого Устюга. По словам главы региона, состав проедет через всю страну, остановится в 64 городах, а к 11 января вернется в пункт отправления.

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Георгий Филимонов