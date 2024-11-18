Умерла звезда скандинавских эротических комедий Улла Йессен

Ушла из жизни Улла Йессен, датская актриса театра, кино и ТВ.

Йессен, дебютировавшая на экране в середине 1960-х, снялась в полусотне проектов и на международном рынке в первую очередь была замечена по участию в ряде т.н. sengekantsfilm. Это линейка фривольных комедий, в подавляющем своем большинстве - в формате легкой эротики. Хотя были исключения (которые подвергались цензуре).

О кончине актрисы, скончавшейся менее чем за неделю до своего 78-летия, сообщает B.T. Улла умерла в Копенгагене. Причина смерти не раскрывается.

Улла Йессен родилась 21 ноября 1946 года.

Карьеру начала на сцене, играла в Королевском театре в Копенгагене и в Датском театре - крупнейшем в стране.