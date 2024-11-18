Какая актриса станет новой Ларой Крофт

Многие считают, что она идеально подойдет на роль расхитительницы гробниц.

© кадр из фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц»

В начале этого года появились хорошие новости для любителей экшн-фильмов: стриминговый сервис Amazon собирается снять сериал о Ларе Крофт. Тогда поклонники старых версий стали активно гадать, кто же исполнит роль расхитительницы гробниц на этот раз? Как сообщает издание Variety, ссылаясь на собственные достоверные источники, главную героиню сыграет… Софи Тернер! По данным издания, именно она является самым главным кандидатом. Еще в мае этого года актриса сообщила, что пробуется на эту роль и сделает все возможное, чтобы получить ее.

© Popcake.tv

“Лара Крофт много значит для меня, как и для многих, и я жду не дождусь, чтобы отправится в это увлекательное путешествие”, — делилась своей радостью Тернер.

Многие поклонники рады этому выбору. Они считают, что из Софи получится идеальная хладнокровная Лара. Напомним, что свою популярность актриса приобрела благодаря культовому сериалу “Игра престолов”, где она блестяще исполнила роль Сансы Старк. Пользователи сети отмечают, что Тернер хорошо удается играть таких крутых персонажей. Что ж, желаем ей удачи!

А теперь немножко предыстории о расхитительнице гробниц. Лара Крофт — персонаж знаменитой компьютерной игры Tomb Raider, которая впервые появилась аж в 1996 году. Игра произвела такой фурор, что режиссеры решили снять фильм на ее основе. Так в 2001 году вышел блокбастер “Лара Крофт: Расхитительница гробниц” с Анджелиной Джоли в главной роли, а через два года появился сиквел фильма. В 2018 году вышел перезапуск картины под названием “Tomb Raider”. Роль героини досталась Алисии Викандер. Девушка столкнулась с хейтом после выхода фильма, ведь поклонники постоянно сравнивали ее с Джоли, считая, что та лучше исполнила эту интересную роль. Надеемся, что зрители будут более лояльны к Софи, и она не столкнется с такой же волной негатива.