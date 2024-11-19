Умер актер из «Сказок темной стороны» Гекльберри Фокс

Скончался Джордж Миллер Фокс, более известный как Гекльберри Фокс, американский актер кино, телевидения и рекламы.

Артист умер в Вашингтоне, менее чем через месяц после того, как отметил 50-летие.

О смерти актера сообщает Deadline со ссылкой на похоронную службу. Причина и обстоятельства не раскрываются.

Фокс родился в 1974 году в Филадельфии. На экране дебютировал в 1983-м - в "Языке нежности" с Ширли Маклейн и Деброй Уингер. Лента взяла пять премий "Оскар".

Артист оставил кино в 1996-м, снявшись в четырнадцати фильмах и сериалах, среди которых "Сказки темной стороны", "Синяя высь", "Конрад", "Домой дороги нет".