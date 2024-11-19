Эдвард Нортон остался под впечатлением от работы с Тимоти Шаламе

В недавнем интервью Эдвард Нортон поговорил про Тимоти Шаламе в роли музыканта Боба Дилана в фильме «Совершенный незнакомец». По словам Нортона, ему понравился профессионализм Шаламе.

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Эдвард подчеркнул, что Тимоти запрещал всей команде взаимодействовать даже со своими близкими во время работы над картиной.

Никаких посетителей, никаких друзей, никаких представителей, ничего. Никто не должен приближаться к нам, пока мы этим занимаемся… И он был прав, он был неумолим.

Лента расскажет, как 19-летний Боб Дилан приехал в Нью-Йорк в 1961 году в поисках своего героя, больного Вуди Гатри. Его принимает фолк-сцена Нью-Йорка. Дилан выступает в клубах в центре города и вскоре становится сенсацией, подписав контракт с Columbia Records.

Дата выхода «Совершенного незнакомца» пока не раскрывается.