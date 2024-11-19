Зеллвегер расплакалась из-за отказа Колина Ферта сыграть в «Бриджит Джонс 4»

Звезда серии фильмов «Бриджит Джонс» Рене Зеллвегер пообщалась с журналистами издания Empire. В ходе разговора актриса призналась, что расплакалась из-за отказа Колина Фёрта сыграть в «Бриджит Джонс 4».

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Это так необычно — быть убитой горем из-за того, что вымышленный персонаж ушёл из твоей жизни, хотя я знаю его с 2000 года… Не буду врать, я расплакалась… Ведь с его уходом частичка магии просто исчезнет.

Оригинальный фильм, «Дневник Бриджит Джонс», рассказывал о незамужней 32-летней женщине, комплексующей по поводу лишнего веса. На Рождество она знакомится с разведённым мужчиной Марком Дарси. С этого момента её жизнь кардинально меняется. Второй и третий фильмы продолжали сюжет первого.

Лента с подзаголовком «Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля 2025 года.