Майка Монро и Мэри Элизабет Уинстед снимутся в ленте «Рука, качающая колыбель»

Майка Монро и Мэри Элизабет Уинстед снимутся в реймейке хоррора «Рука, качающая колыбель»
Объявлен основной каст ремейка фильма ужасов «Рука, качающая колыбель» (The Hand That Rocks the Cradle). Как сообщает Deadline, главных героев сыграют Майка Монро («Собиратель душ»), Мэри Элизабет Уинстед («Джентльмен в Москве») и Рауль Кастильо («Улыбка 2»).
По сюжету, Клэр Бартел (Уинстэд) счастлива в браке и беременна во второй раз, когда она становится объектом темного заговора со стороны молодой няни (Монро). Она проникает в жизнь семьи Бартел после личного и профессионального краха, медленно завоевывая их доверие и манипулируя ими изнутри, чтобы уничтожить Клэр и занять ее место в семье. Кастильо сыграет Майкла - мужа-архитектора Клэр.
«ИнтерМедиа» напоминает, что оригинальный психологический триллер «Рука, качающая колыбель» был снят в 1992 году режиссером Кёртисом Хэнсоном. Супругов Бартел в нем сыграли Аннабелла Шиорра и Мэтт Маккой, а их няню – Ребекка Де Морней.
Режиссером ремейка выступит Мишель Гарса Сервера («Дитя тьмы», «Была в сети вчера»), обновленный сценарий написал Мика Блумберг («Стоп-слово»), производством фильма займется 20th Century Studios.