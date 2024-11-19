Актер из "Интернов" Демчог признался, что потерял интерес к съемкам

Актер Вадим Демчог заявил, что потерял интерес к съемкам в кино и сериалах. Он рассказал, что сейчас интересуется только театром и тренингами.

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"То, что происходит на территории нашего командного театрального исследования, и тема тренингов захватили меня полностью", – цитирует его "Газета.ру".

По словам актера, он продолжает появляться в кадре, например ведет шоу на телеканале "Пятница!" и проект "Выживалити".

"Я чувствую себя комфортно в этой роли – "дьявола" с обнаженным любящим сердцем. Все эти хлесткие фразочки вроде "Моя задача – превратить вас в нелюдей" и "Я сила та, что без числа творит добро, всему желая зла", вся эта провокационная интонация – это ответ на запрос современного мира", – отметил Демчог.

Актер наиболее известен публике по роли доктора Ивана Купитмана в сериале "Интерны".

Ранее американский актер Бен Аффлек сообщил о страхе лишиться возможности сниматься в кино из-за нестабильности кинобизнеса. Артист думает над тем, чтобы покинуть Голливуд, так как киностудия не стабильна ни для актеров, ни для сценаристов, ни для режиссеров.

По его словам, из-за провала в прокате многих фильмов актеры привыкли брать авансы вместо получения зарплаты после выхода картины.