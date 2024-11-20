Маруся Климова о смене имиджа и новом сериале про Джо Байдена

Этой осенью телеканал ТНТ показал премьеру комедийного сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли президента США Джо Байдена, который прилетает в Россию, чтобы узнать, почему его санкции против россиян не работают. Одну из ролей в сериале исполнила уроженка Хабаровска Маруся Климова. В интервью «ФедералПресс» актриса рассказала о своей роли, работе с Дюжевым и сложностях переезда в столицу.

Маруся, вы сыграли в сериале «Гудбай». Расскажите о вашей роли, пожалуйста.

— Мою героиню зовут Наташа, она преподает русский язык и литературу в школе в маленьком городке в Подмосковье. Она простая девушка, которой хочется внимания и заботы со стороны своего молодого человека Алексея, физрука в той же школе, которого сыграл Алексей Демидов. Они считают себя парой уже 10 лет, но живут отдельно и все никак не перейдут на новый этап, что очень расстраивает Наташу. Ей приходится все объяснять Алексею, он ничего не понимает, а она обижается. Эта роль для меня очень женская и актуальная.

Как вам работалось с Дмитрием Дюжевым?

— Прекрасно! Дмитрий – замечательный партнер, настоящий джентльмен. Он всегда готов помочь советом и делом. Мне было приятно работать с ним, а также наблюдать за его феерическим перевоплощением в Джо Байдена.

Сериал рассказывает о приключениях американского президента в России. Как вы считаете, какого зрителя зацепит эта история?

— Я думаю, наш сериал оценят те зрители, которым нравятся комедии, где главному герою приходится существовать в непривычных для него обстоятельствах. Такой жанр называется «комедия положений», где персонаж попадает в смешные ситуации и выкручивается из них.

В каком жанре вы ощущаете себя органичнее всего? И как относитесь к изменениям в имидже ради роли?

— Я прекрасно существую как в комедии, так и в драме. Органика позволяет, и это большое счастье. Комедия – сложный жанр, тут важно, чтобы все герои существовали в едином ритме, должен быть общий комедийный ход, а это очень непросто выдержать, особенно когда много персонажей. Шутки, написанные на бумаге и произнесенные голосом, сыгранные – отдельная тема. Они просто могут не работать, и надо искать этот юмор в репетициях, для съемочной группы это прежде всего кропотливая работа. Все сходятся во мнении, что драму играть порой намного легче. Сейчас в моей творческой биографии перекос в пользу комедийных ролей, чаще зовут на пробы именно в этом ключе. Но я надеюсь на баланс и более разнообразные предложения.

А что касается смены имиджа, я красила волосы в разные цвета, стриглась и худела. Носила парики и делала старческий грим. Смена образа помогает, и главное, чтобы она была оправданна и не конфликтовала с внутренним взглядом на себя.

А в вашем родном Хабаровске узнают? Просят ли автографы или фото, проходя на улице?

— Последний раз я была в Хабаровске четыре года назад, приезжала ровно на три дня, дольше не позволял график. Тогда никто ко мне не подходил. Разве что друзья, которые следят за моим творчеством, интересовались моими достижениями и новостями из мира кино.

В свое время вы переехали из Хабаровска в Москву. Тяжело ли далось расставание с родным городом и близкими?

— Да, было очень непросто. Несколько лет я привыкала к тому, что рядом нет ни родственников, ни друзей, ни поддержки, ни угла. Но со временем я адаптировалась и теперь считаю Москву своим домом.

Часто бываете на Родине?

— Нет, очень редко. Мечтаю приехать как-нибудь со съемками или спектаклем и всех собрать, тех, кто сам не разбежался кто куда. Погулять по родным улочкам и снова увидеть родные места.