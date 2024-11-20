Умер Вик Флик, исполнитель темы из «Джеймса Бонда»

14 ноября в Великобритании скончался Виктор "Вик" Гарольд Флик, английский музыкант, гитарист, актер и композитор.

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Артист ушел на 88-м году жизни, причиной стала болезнь Альцгеймера, сообщает IMDb. Сын Вика информацию для СМИ подтвердил.

Флик, родившийся в 1937-м, занялся музыкой еще в детстве - в группе отца - и вошел в историю как гитарист, записавший классическую уже партию к основной мелодии фильмов о Джеймсе Бонде. Запись была сделана в 1962-м и дебютировала в "Докторе Ноу", первой ленте про агента. За свою работу артист получил 6 фунтов стерлингов, и это была единовременная выплата.

Позже Вик как сессионщик работал над музыкой еще к ряду лент о 007-м, сотрудничал с The Beatles, Джимми Пейджем, Нэнси Синатрой, Клиффом Ричардом и другими исполнителями.