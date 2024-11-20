Олеся Грибок рассказала, как справляться с кризисами в актерской карьере

Актерам, которые оказываются в кризисной ситуации в карьере, важно не впадать в ступор. Об этом НСН рассказала актриса, блогер, основатель Школы менеджмента киноактера и сервиса по подбору актеров AKTERAM.COM Олеся Грибок на презентации своей книги «Продвижение киноактера. Как построить карьеру в кино и не сойти с ума».

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Она отметила, что многие ее коллеги не знают, как себе помочь, если сталкиваются с проблемами в актерском мастерстве.

«Ты 100% можешь сам, без агента принять решение, выбрать направление, попробовать какие-то варианты, выйти из этого кризиса и опять начать сниматься. Главное — действовать! В любой непонятной ситуации нужно продолжать действовать», — рассказала Грибок.

По ее словам, стоит организовывать встречи с другими актерами и кинематографистами, чтобы понять, как работает индустрия кастинга и какие решения принимает продюсер в отношении актеров.

Актер Ян Цапник до этого признался, что безумно часто отказывается от ролей. По словам Цапника, ему присылают много плохих сценариев, где нечего делать. Артист считает бессмысленным входить в проект, в котором нет четкой структуры.

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