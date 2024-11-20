Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» снялся в новом сериале

Актер Лев Зулькарнаев, известный по образу Зимы в фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте», снялся в новом сериале про 90-е «Дети перемен», пишет 72.RU. В новой драме он примерил на себя роль поэта, который испытывает трудности в поиске своего места в жизни. В сериале будут звучать стихи самого актера.

Главная линия сюжета сосредоточена вокруг троих братьев, каждый из которых имеет разных отцов. Их мать по имени Флора работает водителем троллейбуса и объединяет непохожих друг на друга сыновей в единую любящую семью, где все готовы прийти на помощь друг другу.

Однако 1995 год приносит перемены, начинается время продажности и быстрых денег. Возникают подпольные клубы, а во дворах разворачиваются опасные разборки. У каждого из братьев появляются свои друзья и скрытые секреты. На фоне обветшалых Домов культуры и закрывающихся заводов начинает трещать по швам и семья Флоры.

Зулькарнаев описывает эту роль как исповедальную и крайне сложную, в особенности в сценах с матерью, поскольку его персонаж сталкивается с непростыми отношениями внутри семьи. Премьера сериала намечена на 21 ноября.

Ранее Зулькарнаев рассказал, что после съемок к нему «пришло узнавание». Он подчеркнул, что это коснулось не только роста интереса со стороны зрителей, но и актерской среды. По его словам, также улучшилось качество жизни.