Кто из звездных актеров СССР лежал в психбольницах

Покойная Светлана Светличная страдала расстройством психики и лечилась в специализированном учреждении, рассказала директор Гильдии актеров Валерия Гущина. Кто еще из звезд советского кино и эстрады лежал в психиатрических лечебницах?

Светличная страдала деменцией

В 2022 году родственники Светланы Светличной поместили ее в специализированную клинику, о чем сообщила Валерия Гущина. Она отметила, что у близких не было другого выхода, потому что артистка страдала деменцией.

«Она (Светличная. — NEWS.ru) находится под постоянным контролем врачей, потому что это деменция. Эти гадостные болезни, когда человек исключается из общества», — говорила Гущина.

Позже информацию подтвердил сын актрисы Алексей Ивашов. Он сообщил, что Светличную положили в психиатрический стационар им. В. А. Гиляровского.

«Сейчас ее положили на Матросскую Тишину, где-то там. Она там будет. Там на постоянное место пребывания. Этим занимается моя жена Ольга», — сказал Ивашов.

Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

У Мордасовой случился нервный срыв из-за болезни мужа

Знаменитая советская «королева частушек» Мария Мордасова долгие годы страдала депрессией из-за ухода со сцены. Ровно 30 лет она работала солисткой Воронежского русского народного хора, а затем — Воронежской областной филармонии. Мордасова собрала и спела более пяти тысяч частушек.

После того, как ее любимый муж гармонист Иван Руденко тяжело заболел и впал в кому, у певицы случился нервный срыв. Медики направили Мордасову в психиатрическую больницу в поселке Тенистый под Воронежем.

Позже у артистки случилось кровоизлияние в мозг, ее перевели в городскую больницу скорой медицинской помощи, где она умерла в сентябре 1997 года в возрасте 82 лет. Певица похоронена на Коминтерновском кладбище в Воронеже.

Пельтцер закончила жизнь в психбольнице

Самая известная «бабушка» советского кино Татьяна Пельтцер однажды вызвала скорую из-за головной боли. Медики диагностировали у актрисы начинающуюся болезнь Альцгеймера и положили ее в психиатрическую клиническую больницу № 4 имени П. Б. Ганнушкина с диагнозом «нервное перенапряжение». Там Пельтцер избили пациенты, после чего ее душевное здоровье оказалось окончательно подорвано.

Последней работой актрисы стала роль в спектакле «Поминальная молитва», где у нее была короткая реплика. На сцену ее привозили прямо из лечебницы. Позже в мемуарах «Без грима» актриса Ольга Аросева вспоминала свой последний визит к Пельтцер. По ее словам, коллега не узнала ее.

«Последние годы она провела в сумасшедшем доме — я ее там навестила. Татьяна бросилась ко мне, обняла... Врач спросил: „Татьяна Ивановна, кто это к вам пришел?“ Она думала-думала, а потом воскликнула: „Друг мой пришел!“ — и заплакала. Видеть это было невыносимо», — вспоминала Аросева.

Пельтцер умерла в 1992 году в возрасте 88 лет. Она похоронена на Введенском кладбище рядом с родителями и братом.

Назарова умерла в одиночестве и бедности

Знаменитая укротительница тигров из фильма «Полосатый рейс» Маргарита Назарова стала жертвой своих питомцев. На репетициях животные дважды повредили ей голову, после чего у артистки начались постоянные головные боли и стали развиваться навязчивые состояния.

Маргарита провела в психиатрической больнице полтора года, после чего ненадолго вернулась на цирковую арену. Однако вскоре ей пришлось уйти из профессии после трагической смерти одного из тигров, который разбился во время трюка под куполом.

Назарова уехала в Нижний Новгород, где 20 лет боролась с душевным недугом и жила в одиночестве и бедности. Актриса почти не выходила из дома, она умерла в октябре 2005 года в возрасте 79 лет. Назарову похоронили на Федяковском кладбище в Кстовском районе Нижегородской области. В 2017 году ее именем назвали Нижегородский цирк.

Психика Басова пострадала из-за алкоголя

Знаменитый Дуремар из «Приключений Буратино» Владимир Басов попал в психиатрическую клинику из-за затяжной депрессии и пристрастия к алкоголю. Его госпитализировали из-за буйного поведения на фоне злоупотребления спиртным. В 1983 году у Басова случился инсульт, в результате чего он оказался частично парализован.

После ему удалось сняться в фильме «Время и семья Конвей». В 1987 году у Басова случился второй инсульт, от которого он умер у себя дома в Москве в возрасте 64 лет. Басов похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.