Вице-президент Гильдии актеров высказался о вкладе Светличной в искусство

Все картины и роли заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной навсегда останутся с россиянами, заявил NEWS.ru вице-президент Гильдии актеров Борис Токарев. По его словам, еще долго люди будут судить о времени по ролям актрисы и ее вкладе в искусство.

Все ее роли, все ее картины, они всегда будут с нами. И я говорил об этом, многие-многие поколения людей будут смотреть эти фильмы и судить о нашем времени по ее ролям, — сказал Токарев.

Светланы Светличной не стало 16 ноября. Актриса скончалась на 85-м году жизни. Прощание с ней прошло в московском Доме кино, после чего начнется отпевание в храме Святителя Николая в Троекурове.

Ранее певица Алена Кравец рассказала, что Светличная была светской до последних своих дней. По ее словам, она никогда ни на что не жаловалась, несмотря на то что была женщиной непростой судьбы.

Также на церемонии прощания заслуженный артист РСФСР Валерий Баринов заявил, что Светличная источала именно аромат женщины. По его словам, стоило ей появиться где-либо, как все сразу выпрямляли плечи и выбирали такой ракурс, чтобы звезда их заметила.

До этого советский и российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный рассказал, что Светличная очень боялась одиночества после смерти супруга Владимира Ивашова в 1995 году. По его словам, поэтому актриса любила выезжать на разные фестивали и творческие встречи, куда ее приглашали.