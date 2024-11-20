Юрий Яковлев – легенда советского кинематографа, чье мастерство выходило за рамки сценария, даря зрителям моменты, ставшие народным достоянием.

Одним из таких ярких моментов стала знаменитая фраза в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

В сцене застолья в царских палатах, где Иван Васильевич Грозный по-новому осваивает привычки XX века, момент, когда царь внезапно вскочил и громогласно заявил: «Танцуют все!», оказался чистой импровизацией Юрия Яковлева. Этот экспромт не был прописан в сценарии, но он настолько точно уловил дух комедии и характер своего персонажа, что режиссер оставил сцену в финальной версии фильма.

Как один костюм становился героем нескольких советских фильмов

Цитата быстро стала народной. Реплику раз за разом повторяли в компаниях, на праздниках и в повседневной жизни.

Подробнее об остальных импровизациях актера рассказал в своем видео блогер @callmedemid.