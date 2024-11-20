Что стало со звездами фильма «Любовь и голуби»

Картину Владимира Меньшова «Любовь и голуби» снова можно будет увидеть на больших экранах, сообщает ТАСС. Впервые фильм показали зрителям почти 40 лет назад, однако он до сих пор остается одним из любимых у нескольких поколений. Как сложилась судьба героев картины — в материале «Вечерней Москвы».

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Александр Михайлов

Народный артист РСФСР Александр Михайлов сыграл в фильме «Любовь и голуби» Василия Кузякина — семьянина, работника леспромхоза, который увлекался разведением голубей, а потом умудрился увлечься еще и героиней Людмилы Гурченко. К моменту выхода фильма Михайлов уже был известным актером, но эта роль стала одной из самых любимых у зрителей наряду с Павлом Зубовым из драмы «Мужики!..».

Но на этом успешные роли не закончились. В 1986 году Михайлов был признан советскими зрителями актером года за роль Павла Шорохова в криминальной мелодраме «Змеелов». Также одной из самых интересных экранных работ артиста стала роль Флягина в картине 1990 года «Очарованный странник» по роману Николая Лескова.

Актер сыграл десятки ролей в театре и кино и продолжает сниматься до сих пор. Еще Михайлов преподает во ВГИКе, выступает с концертами как певец, а также вместе с Элеонорой Филиной ведет передачу «Хорошие песни». Кроме того, он написал автобиографию.

Помимо успехов на сцене и экране, Михайлов отличился и на любовном фронте. Дважды был женат. С первой супругой, журналисткой Верой Мусатовой он познакомился еще в институте. Они поженились в 1968 году, а уже в 1969-м у пары родился сын Константин, который впоследствии стал телеведущим и, как прославленный отец, снимался в нескольких фильмах. Кстати, именно он в «Любовь и голуби» сыграл Кузякина в детстве.

В 1979-м Михайлов с семьей перебрался в Москву, его карьера пошла в гору, он стал востребован как артист театра, так и кино. После череды удачных проектов случились и «Любовь и голуби». А спустя несколько лет после выхода картины Михайлов влюбился в молодую актрису Малого театра Ольгу Кузнецову.

Роман случился вопреки и большой разнице в возрасте (почти 15 лет), и тому, что актер был женат и считался примерным семьянином, а Ольга собиралась под венец с другим. Вспыхнувшая страсть привела к рождению в 1991 году внебрачной дочери. Девочку назвали Настей. Михайлов сразу признал отцовство. Однако, несмотря на это, все же остался в семье. Хотя поговаривают, что он предлагал Кузнецовой обвенчаться, но она ответила ему отказом.

Словно тот же Кузякин, актер вернулся домой с повинной. Мусатова знала об измене мужа, но решила не рушить семью из-за «мимолетного романа». И хотя супруги прожили вместе более 30 лет, потом жизнь все равно распорядилась иначе.

В конце 90-х произошла судьбоносная встреча с третьей возлюбленной — женой актера Владимира Васильева Оксаной. Александр и Оксана родились в один день — 5 октября, но с разницей в 23 года. Но это не единственное, что было общего у новых знакомых. Однако о романе не было речи до тех пор, пока в 1993 году от инсульта не умер Васильев.

У Оксаны было медицинское образование, и, чтобы отвлечь 26-летнюю девушку от горя, Михайлов предложил ей ухаживать за своей пожилой матерью. Та все 30 лет брака сына с Мусатовой недолюбливала Веру, а вот к Васильевой сразу прониклась симпатией и стала донимать артиста вопросом, когда он бросит жену. Несмотря на то что эти разговоры сначала казались ему несерьезными, Михайлов все равно влюбился. Васильева ответила ему взаимностью. В 2000 году актер развелся с первой женой.

В 2002 году у Михайлова и Васильевой родилась дочь Мирослава. Через год пара поженилась. Михайлов усыновил сына Васильевой от первого брака Владислава. Михайлов и Васильева вместе уже более 20 лет.

Несмотря на свою занятость, Михайлов старается уделять своим детям как можно больше времени и внимания. Особенно близок Александр Яковлевич с дочерьми. Также у актера есть внук Александр и внучка Оливия.

Нина Дорошина

Нина Дорошина с раннего детства посещала театральные кружки и мечтала играть на сцене. Она успешно окончила Щукинское театральное училище и стала частью труппы театра «Современник». На экране актриса дебютировала еще студенткой, но счастливым билетом для нее стали как раз «Любовь и голуби». Свою главную роль Дорошина сыграла сначала в одноименном спектакле, а потом уже в фильме Меньшова.

До этого ей чаще доставались лишь второстепенные роли, хотя и с ними она справлялась блестяще. Дорошина умела своим персонажам придать живость и глубину, поэтому они надолго запоминались коллегам и зрителям. Так было с образом Кати в «Пяти вечерах», Вари в «Вечно живых», Инны в «Мурлин Монро».

Но ее яркая героиня Надежда Кузякина покорила сердца всех советских граждан без исключения. На волне этого успеха на актрису посыпались новые предложения о съемках, однако после выхода картины актриса решила отдать предпочтение театру. Нина Дорошина преподавала в Щукинском театральном училище и продолжала играть в «Современнике».

В 2007 году актриса стала лауреатом премии «Женское лицо года» за роль в спектакле «Заяц. Love story» и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации «За профессионализм», присужденной фондом «Общественная награда». Эта работа стала последней ролью актрисы в театре.

После «Любовь и голуби» она снялась в кино два раза — в 1988 и 2010 годах. Всего на счету актрисы более 20 ролей в кино и почти столько же — в театре.

В 2004 году скончался ее обожаемый супруг — мастер по свету Владимир Ишков, который, когда они познакомились, работал в «Современнике». Он был вторым мужем актрисы. В первый раз Дорошина вышла замуж в 1963 году за актера Олега Даля, однако их брак распался почти сразу. А вот с Владимиром они прожили душа в душу около 20 лет, вплоть до его кончины. Детей у Дорошиной не было.

В августе 2017 года в СМИ появилась информация о тяжелой болезни актрисы. У Дорошиной отнялись ноги. Так как у нее к тому моменту не осталось родственников, которые могли бы за ней ухаживать, помощь артистке оказывали знакомые и соседи.

Актриса неоднократно жаловалась на проблемы с сердцем и позвоночником, но ложиться в больницу не хотела. 20 апреля 2018 года Дорошина в очередной раз обратилась к врачам, но от госпитализации, как обычно, отказалась. В интервью журналистам она тогда сказала: «Мне столько лет, что, естественно, бывает, что болит сердце», но добавила, что сейчас чувствует себя хорошо.

Народная артистка России Нина Дорошина умерла в ночь на 21 апреля 2018 года у себя дома в Москве на 84-м году жизни от остановки сердца. Похоронена в семейной могиле на Пятницком кладбище рядом с родителями.

Людмила Гурченко

В фильме «Любовь и голуби» Людмила Гурченко сыграла роковую разлучницу Раису Захаровну. Однако актриса уже и до съемок в картине была звездой и народной любимицей. Знаменитой ее сделала роль в новогодней комедии Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь» (1956), которая побила все рекорды проката, а песня «Пять минут» в исполнении Гурченко для миллионов зрителей стала неизменным символом Нового года.

Однако в дальнейшем у актрисы настал период забвения, потому что она отказалась сотрудничать с КГБ. По ее собственным признаниям, этот период длился 10 лет, после выхода «Девушки с гитарой» в 1958 году. Лишь в 1974 году ей удалось вернуть былую славу, сыграв главную роль в мелодраме «Старые стены».

Гурченко известна не только как актриса театра и кино, но и как певица. Также она написала нескольких автобиографических книг. А еще Гурченко в качестве режиссера сняла фильм «Пестрые сумерки» в 2009 году. В этом фильме она одновременно выступила как автор идеи, композитор, актриса.

Свою же последнюю роль актриса сыграла в фильме «Легенда. Людмила Гурченко» в 2011 году. В основе фильма — биографические монологи актрисы и их игровое воспроизведение, а также десять песен-клипов, которые стали воплощением определенного этапа в ее судьбе.

Актриса была замужем шесть раз. На момент выхода на экраны фильма «Любовь и голуби» состояла в гражданском браке с пианистом Константином Купервейсом, с которым прожила вместе 18 лет. До этого Гурченко была замужем за известным певцом Иосифом Кобзоном. Первым мужем звезды стал режиссер Василий Ордынский. Вторым — сценарист и историк Борис Андроникашвили. В браке с ним на свет появилась единственная дочь актрисы — Мария, которая в 2017 году скончалась от сердечной недостаточности.

Шестым и последним мужем Гурченко был кинопродюсер Сергей Сенин. Они прожили вместе 18 лет, вплоть до смерти звезды.

У актрисы есть внучка Елена и правнучка Таисия. Также в СМИ появлялись слухи и о второй правнучке звезды, но они не подтвердились. Старший внук Гурченко Марк умер в 16 лет от передозировки наркотиков.

14 февраля 2011 года с актрисой произошел несчастный случай. Она поскользнулась возле своего дома и сломала бедро. Гурченко госпитализировали, провели операцию и выписали в начале марта.

Однако 30 марта состояние звезды резко ухудшилось. Причиной тому стала тромбоэмболия легочной артерии (сердечная недостаточность). Прибывшая через 20 минут скорая пыталась реанимировать актрису, однако им это не удалось. В 19:28 30 марта 2011 года была зафиксирована ее смерть. Это подтвердил ее муж. Актрисе было 75 лет. Людмила Гурченко похоронена на Новодевичьем кладбище.

Сергей Юрский

Народный артист РСФСР Сергей Юрский сыграл в фильме «Любовь и голуби» обаятельного дядю Митю. Он, как и большинство его коллег по картине, к моменту ее выхода уже был довольно известным актером. Популярность ему принесли роли Викниксора в фильме «Республика ШКИД» (1966) и Остапа Бендера в «Золотом теленке».

После съемок в легендарной картине артист продолжил сниматься в кино и играть в театре. Юрский также известен как чтец художественных произведений. Он создал 15 программ современных и классических авторов. Кроме того, он выступил режиссером в двух фильмах и театральных постановках.

Всего за долгие годы творческой деятельности актер сыграл более сорока ролей в кинофильмах. Его последней ролью в кино стала роль Сталина в картине 2011 года «Товарищ Сталин».

Дважды был женат. С первой женой, актрисой Зинаидой Шарко они прожили в браке семь лет и разошлись задолго до выхода «Любовь и голуби» на экраны.

Со второй же супругой, народной артисткой РФ Натальей Теняковой они были вместе с 1970 года и вплоть до смерти артиста. В этом браке у них родилась дочь Дарья, которая впоследствии тоже стала актрисой. Также у артиста два внука — Георгий и Алексей.

В последние годы жизни Юрский страдал от сахарного диабета. 23 декабря 2018 года был госпитализирован с рожистым воспалением. Его выписали в январе уже следующего года.

8 февраля 2019 года, находясь у себя дома, артист почувствовал себя плохо. У него произошел резкий скачок сахара в крови до 16 ммоль/л, Юрский впал в заторможенное состояние. Когда на место прибыла скорая помощь, врачам осталось только констатировать смерть актера.

Народный артист РСФСР Сергей Юрский умер 8 февраля 2019 года от остановки сердца. Ему было 83 года. Похоронен на Троекуровском кладбище на Аллее актеров.

Наталья Тенякова

Актриса Наталья Тенякова сыграла жену дяди Мити в фильме «Любовь и голуби» — бабу Шуру. Интересно, что и в реальной жизни они были супружеской парой.

На момент съемок картины ей не было и 40 лет, поэтому гримерам пришлось хорошо постараться, чтобы превратить молодую женщину в старушку. Но в итоге и гримеры, и сама Наталья справились со своей задачей блестяще.

Актриса была членом труппы Театра имени Моссовета так же, как и Сергей Юрский. А в конце 1980-х она стала играть на сцене в МХТ им. Чехова. Сейчас актриса продолжает играть в театре. В настоящее время занята в спектаклях МХТ «Лес», «9 ряд. 10, 11 место», «Говорит Москва», «Офелия боится воды».

Янина Лисовская

Актриса Янина Лисовская сыграла в фильме «Любовь и голуби» старшую дочь Кузякиных — ту самую Людку. О жизни актрисы известно не так много. После съемок в картине продолжила играть в кино, а также на сцене МХТ им. Чехова, и работала на радио.

В 1990-х переехала в Германию, где и проживает по сей день. Там она снималась в кино, а сейчас преподает актерское мастерство. Как режиссер поставила более десяти спектаклей.

Янина дважды была замужем. Первым супругом был артист Игорь Волков. Вторым — немецкий актер театра и кино Вольф Лист, с которым она познакомилась во время гастролей театра в ФРГ. В браке с ним появилась дочь Василиса.

Игорь Лях

Роль в фильме «Любовь и голуби» стала первым появлением актера Игоря Ляха на экране. Он сыграл сына Кузякиных — Леньку. Всего за пару лет до выхода картины на экраны он окончил Щепку (Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина).

Работал в Государственном академическом Малом театре, в Московском международном театральном центре им. М. Н. Ермоловой, в Центральном театре Советской Армии, сыграв в этих театрах в целом более 25 ролей.

После дебюта в фильме «Любовь и голуби» актер продолжил сниматься в кино. А с 2000 года Лях преподавал актерское мастерство в родном училище. Среди его известных учеников Алексей и Андрей Чадовы, Екатерина Волкова. Также он поставил спектакли «Земля обетованная» С. Моэма, «Сцены из московской жизни» («Не все коту масленица») А. Н. Островского, «Дети Ванюшина» С. Найденова.

За заслуги в области искусства Игорь Лях был удостоен почетного звания заслуженного артиста Российской Федерации (1997). Он также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009).

8 июня 2018 года стало известно о смерти актера. Игорь Лях умер во сне от остановки сердца. Ему было 55 лет.

Лада Сизоненко

На момент съемок в фильме «Любовь и голуби» Лада была всего лишь подростком. Она сыграла младшую дочь Кузякиных — Олю. Юная длинноволосая красавица с большими глазами покорила сердца зрителей своей искренней игрой. Дочь работников цирка пришла на кастинг вместе с бабушкой. Там ее и заметил режиссер Владимир Меньшов, который сразу решил, что перед ним та самая Оля Кузякина.

После премьеры фильма на Ладу обрушилась популярность, ее начали узнавать на улицах, у девушки появилось множество поклонников. Но, несмотря на бешеный успех, девушка приняла решение закончить карьеру. Самая знаменитая роль в кино стала для нее единственной, но о работе над картиной Лада всегда вспоминала с особым трепетом.

Сизоненко стала моделью и всю энергию и талант направила в эту сферу. Впервые вышла на подиум в 1991 году, позже сотрудничала с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным. Выходила на подиум до 2000 года.

Лада дважды была замужем. С первым супругом Владимиром Шурыгиным бывшая актриса познакомилась, когда ей было 18 лет, а ему 23. В браке родился сын Вячеслав. Однако паре не удалось сохранить отношения, и они развелись, но остались друзьями. Спустя несколько лет Сизоненко встретила своего второго мужа, на свет появился сын Александр. Однако и этот брак просуществовал недолго.

После завершения карьеры модели Сизоненко начала вести довольно скромную жизнь, работала воспитателем в детской студии. Однако в начале 2020 года вдруг вновь появилась на телеэкране, приняв участие в шоу «Модный приговор». В 2023 году Лада снялась в передаче «Секрет на миллион».