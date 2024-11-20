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Леди Гага лишилась роли ведьмы

Певица Леди Гага лишилась роли зеленокожей ведьмы в готовящемся к премьере мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада», передает Page Six.

Певица Леди Гага могла сыграть зеленокожую ведьму в мюзикле «Злая»
© Газета.Ru

На этапе разработки режиссером картины, рассказал инсайдер, должен был стать Стивен Долдри («Часы», «Корона»), а Леди Гага должна была стать злой ведьмой Эльфабой. Режиссер и Леди Гага несколько раз встречались, чтобы обсудить, какой будет ведьма в исполнении певицы.

Долдри, который был объявлен режиссером фильма в 2016 году, покинул проект в 2020 году из-за плотного съемочного графика.

Джон Чу («Безумно богатые азиаты») стал новым режиссером фильма, и на роль Эльфабы взял Синтию Эриво, а на роль доброй ведьмы Глинды — Ариану Гранде. Волшебника сыграет Джефф Голдблюм («Парк Юрского периода»), также в проекте снялись Джонатан Бейли («Бриджертоны») и Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»).

«Злая» — экранизация мюзикла 2003 года, переосмысляющего фильм Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз» и роман Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Накануне премьера фильма состоялась в Великобритании.

Актеры
Крадущийся тигр, затаившийся дракон
Парк Юрского периода
Волшебник страны Оз
Часы
Безумно богатые азиаты
Синтия Эриво
Джон Чу
Стивен Долдри
Виктор Флеминг
Джефф Голдблюм
Джонатан Бэйли
Мишель Йео
Стефани Джерманотта