Звезда приквелов «Йеллоустоуна» сыграет дочь Сидни Прескотт в «Крике 7»

Издание Deadline сообщило, что актриса Изабель Мэй сыграет в фильме «Крик 7». Более того, у неё будет очень важная роль — актриса якобы сыграет дочь Сидни Прескотт, которую по франшизе играла Нив Кэмпбелл.

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Мэй, известная по роли Эльзы Даттон в приквелах «Йеллоустоуна», «1883» и «1923», сыграет вместе с Кэмпбелл, которая возвращается во франшизу. Режиссёром «Крика 7» станет создатель и сценарист «Крика» Кевин Уильямсон, а Гай Бусик, написавший сценарии к пятому и шестому фильмам, напишет сценарий к «Крику 7».

Напомним, ранее от съёмок в картине отказались две исполнительницы главных ролей — Мелисса Баррера и Дженна Ортега. Премьера фильма «Крик 7» состоится 27 февраля 2026 года.