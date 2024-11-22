Ольга Бузова рассказала о съемках в фильме «Равиоли Оли»

В четверг, 21 ноября, стало известно, что Ольга Бузова снимается в главной роли в фильме «Равиоли Оли». Певица и телеведущая поделилась своей радостью с аудиторией.

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Бузова пошутила, что теперь к каждому слову будет подставлять «кино», поскольку это «звучит козырно».

«Я теперь на всё смотрю по-другому. Как киноактриса! Через призму кинокамеры. У меня есть свой вагончик, у меня есть райдер! Кинорайдер! Стульчик с моим именем и фамилией. Киностульчик! Я теперь к каждому слову буду подставлять "кино", звучит очень козырно».

Продюсер проекта Лика Бланк призналась, что на создание фильма её вдохновил поход с Бузовой в ресторан два года назад. В личной беседе артистка призналась, что поправилась, поскольку нашла «лучшую доставку пельменей».

Премьера ленты состоится весной 2025 года.