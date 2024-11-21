Немоляева объяснила, почему ей стало плохо на съемках «Буратино»

Народная артистка России Светлана Немоляева подтвердила, что почувствовала недомогание на съемках ремейка фильма «Буратино». Ее слова передает ТАСС.

По словам звезды «Служебного романа», она страдает от мерцательной аритмии, нарушения сердечного ритма. Из-за переутомления у 87-летней артистки иногда возникают приступы.

«Я даже доиграла то, что мне было надо. Не уехала со съемок», — уточнила Немоляева.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что Светлане Немоляевой стало плохо на съемках ремейка «Буратино». Канал утверждал, что у артистки подскочило давление и закружилась голова, в результате чего она чуть не упала в обморок. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь и посоветовали сходить в больницу.

Недавно народный артист РСФСР Юрий Куклачев сообщал, что его в скором времени выпишут из больницы. Артист планирует отправиться домой уже 22 или 25 ноября и сразу же приступить к работе. На данный момент Куклачев проходит плановое обследование в клинике, куда, как он отмечал, пришел «своими ногами».