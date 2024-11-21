Актер Меганатан умер, отметив свое 60-летие

Скончался артист, известный как Меганатан, это индийский актер кино и сериалов. Исполнитель только что отметил свое 60-летие.

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Меганатан отошел 21 ноября в частной клинике, причиной смерти названа проблема с легкими. Об этом пишет Lokmat Times. По информации СМИ страны, тело актера уже кремировано.

Карьера Меганатана стартовала в 1983-м, на его счету - более пятидесяти кинокартин. Среди них - "Мамангам", "Дядя", "Ади", "43-я застава", "Серебряный экран", плюс порядка десяти телесериалов.

В 2016-м Меганатан выиграл премию Flowers TV как лучший характерный актер.