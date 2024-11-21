Умер актер Лучиан Янку, звезда «‎Апачей» и «‎Трансильванцев»

Ушел из жизни Лучиан Янку, румынский актер театра, кино и телевидения, на счету которого несколько ярких лент, хорошо знакомых нашему зрителю.

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В частности, он сыграл в вестерне "Апачи" - это картина с Гойко Митичем, снятая в Самарканде кинематографистами СССР, ГДР и Румынии, проекты "Трансильванцы на Диком Западе", "Пророк, золото и трансильванцы", "Честь гайдука".

Артист скончался 20 ноября на 85-м году жизни, сообщает Romanian TV cо ссылкой на его театр. Детали не приводятся.