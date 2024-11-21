От рака умер известный по "Губке Бобу" Энди Палей

Скончался Энди Палей, культовый американский артист - автор песен, актер, сценарист, продюсер, композитор, мультиинструменталист - Энди уверенно владел минимум полутора десятками инструментов.

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Артист отошел в доме престарелых в Вермонте через несколько дней после того, как отметил 72-летие.

Причиной смерти замечательного исполнителя стал рак горла. Диагноз музыканту был поставлен в этом году. Некролог публикует Variety.

Эндрю Дуглас Палей родился в 1952 году в Вашингтоне. В 1970-х работал со своим братом Джонатаном в составе пауэр-поп-дуэта Paley Brothers. Сотрудничал с Ramones, Мадонной, Элтоном Джоном, Патти Смит.

Активно писал музыку для кино и ТВ. В частности, она звучит в "Губке Бобе" и "Шоу Рена и Стимпи".