В мире знаменитостей внимание папарацци – это постоянная борьба за личное пространство. Часто звезды становятся жертвами назойливых фотографов, которые следят за каждым их шагом. Однако некоторые находят необычные способы обхитрить папарацци, показывая, что креативность может быть лучшим оружием.

Один из таких примеров – Дэниэл Рэдклифф, известный всему миру по роли Гарри Поттера.

Кого прозвали самым неудачливым актером Голливуда

В период, когда Дэниэл активно участвовал в театральных постановках на Бродвее, папарацци буквально дежурили у театра, чтобы заполучить свежие снимки актера. Чтобы лишить их доходов от продажи новых фотографий, он пошел на необычный трюк. Рэдклифф начал носить одну и ту же одежду каждый день, когда шел на работу и возвращался домой. Таким образом, папарацци не могли продать свои снимки, поскольку казалось, что они были сделаны в один и тот же день.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.