В России хотят вернуть госраспределение для актеров

Для актеров стоит вернуть госраспределение. С таким предложением выступил ректор Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова Владимир Малышев в ходе заседания Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре 21 ноября.

Малышев отметил, что столичные творческие вузы готовят более 250 актеров, и все они остаются в Москве.

«Мы же для всей страны специалистов готовим. Поэтому ничего страшного нет, что актер отработает какой-то период в региональном театре», — подчеркнул ректор ВГИК.

Он добавил, что, например, актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Михайлов отработал в саратовском театре 10 лет, и только потом стал известным актером.

Председатель Комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова идею поддержала. По словам депутата, «если человек учится за государственный счет, то он может встроиться в государственные задачи: поехать и отработать там, где нужно».